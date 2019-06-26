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Проекты по развитию Дальнего Востока назвали полной профанацией
Спикер Валентина Матвиенко – кураторам региона: Никакого развития Дальнего Востока нет и даже не предполагается
Председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко призвала не превращать министерство Дальнего Востока и Арктики в «совнархоз», который просто «собирает заявки с регионов».
По словам спикера Совета Федерации, которые цитирует РИА «Новости», задачей упомянутого ведомства является прорыв в региональном развитии, а не различные расчеты.
В качестве примера Матвиенко привела главе Минвостокразвития Александру Козлову соседний с вверенным ему регионом Китай, где города «растут как грибы» и «поезда не на магнитной подушке ходят, а летают по воздуху». На Дальнем Востоке же, по словам главы Совфеда, «прорыва, новых городов, как в Китае, мостов, новых поездов мы не увидим, это даже не предполагается».
Матвиенко призналась, что из-за складывающейся таким образом ситуации у нее «душа болит». Она раскритиковала Козлова, который «год уже министр», за провал в информировании населения о региональных программах.
«Без обид, у нас товарищеский разговор, но такое ощущение, что Минвостокразвития выключили информационно. Вообще нет информации, что происходит на Дальнем Востоке и в Арктике, какие решения принимаются», — обратилась глава Совфеда к руководителю ведомства.
Как пример грамотно организованной информационной работы Матвиенко привела Козлову строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в советское время, когда «объявляли освоение», и «вся страна этим жила, и все ехали туда и откликались».
Еще одно критическое замечание спикера СФ было адресовано программе «Дальневосточный гектар», в сути которой она усомнилась, спросив, была это пиар-акция «или все-таки серьезный инструмент привлечения на Дальний Восток».
«Дальневосточный гектар» – одна из самых известных государственных программ по привлечению населения к освоению дальневосточных территорий. В ее рамках каждый гражданин РФ имеет право бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке и в течение первого года пользования им определиться с дальнейшим статусом хозяйствования, после чего (через три года) – подать декларацию об освоении.
Безвозмездное пользование участком по программе ограничивается пятью годами, после чего временные владельцы земли могут получить ее в собственность или длительную аренду.
Закон о «Дальневосточном гектаре» вступил в силу 1 июня 2016 года. Александр Козлов занял пост главы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики в мае 2018 года, перейдя туда с должности губернатора Амурской области.
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Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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