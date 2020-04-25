Рассказы о Корейско-Российском Саммите

Год назад состоялся первый саммит между Председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном и Президентом РФ В. В. Путиным, что приковало к себе большое внимание СМИ

Радушное гостеприимство

25 апреля 2019 г. в г. Владивостоке, точнее перед корпусом Дальневосточного федерального университета в Русском острове, Владимир Владимирович Путин встретил Ким Чен Ына.

Об этом тогдашние СМИ комментировали: В. В. Путин появился на месте исторической встречи раньше намеченного времени. Он, который встретил и президента США в здании, на этот раз оказал небывало чрезвычайное гостеприимство – сам вышел на переднее крыльцо корпуса для встречи и проводов Ким Чен Ына.





Переговоры, полные взаимопонимания и доверия

Исторически первый саммит между Председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном и Президентом РФ В. В. Путиным проходил от начала до конца в доверчивой и дружественной атмосфере. На саммите лидеры двух стран осведомили друг друга об обстановке своих стран, обменялись успехами и опытом в строительстве государства, вели душевные переговоры по вопросам развития дружественных отношений между КНДР и РФ, соответствующих к новому веку, о ситуации на Корейском полуострове и международных отношениях. Саммит проводился в два раза больше, чем планированное время.

Эксперты комментировали этот саммит как «откровенный саммит с доброй душой», «саммит, полный взаимодоверия и понимания».

Два меча Во время саммита был и такой эпизод, когда Ким Чен Ын и В. В. Путин обменялись мечами в качестве подарка. В. В. Путин подарил Ким Чен Ыну русскую саблю и объяснил, что по обычаям он готовил и монету в знак безобидности. А Ким Чен Ын, показывая меч традиционного корейского образца, сказал, что этот меч символизирует абсолютную силу, в нем кроется дух его и душа корейского народа, оказывающего поддержку в адрес В. В. Путина. Его слова произвели на В. В. Путина большое впечатление.

Сердечный приемный концерт

В. В. Путин устроил концерт в честь визита Ким Чен Ына, что достигло вершины чрезвычайного гостеприимства.

Из Москвы во Владивосток приехали 4 известных российских художественных коллектива и показали разнообразные номера в приемном банкете. Подобного тому еще не было в истории приема лидеров других стран, посещающих РФ.

Одним словом, прошлогодний саммит между Ким Чен Ыном и В. В. Путиным красноречиво показывает, на каком замечательном уровне находятся дружеские отношения лидеров двух стран.