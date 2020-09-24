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Власть и бизнес среагировали незамедлительно
Компания ННК оперативно откликнулась на просьбу врио губернатора Хабаровского края
В самое ближайшее время в Комсомольск-на-Амуре поступит партия дизельного топлива от Компании ННК для насосов, которые работают на откачке грунтовых из внутригородских поселков. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил ДЕГТЯРЁВ.
Как известно, в Хабаровском крае на реке Амур сложилась паводковая ситуация. Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре в течение двух суток может достигнуть критической отметки в 650 см. Как сообщает правительство края, с этой цифры в городской черте ожидаются подтопления низких мест в прибрежной полосе. Вода прибавляет по 20 см за сутки. Максимальная отметка по прогнозу может быть 690 см, на 40 см выше уровня опасных явлений. Администрации города поставлена задача максимально готовиться на случай ЧС.
Врио губернатора Хабаровского края держит на особом контроле сложившуюся ситуацию. По поручению Михаила Дегтярева Комсомольску-на-Амуре из краевого резерва дополнительно передают три насоса для откачки воды. Откачивающие насосы устанавливаются на наиболее опасных участках, частично перекрывается движение.
Для решения проблемы с дизельным топливом для насосов, откачивающих уже воду с поселковых улиц, Михаил Дегтярев обратился с просьбой о помощи к нефтяникам. На эту просьбу незамедлительно откликнулась Компания ННК. Это и не удивительно: компанию в регионе знают как социально ответственную, и в этот трудный период она не оставила жителей в беде.
«Благодарю Эдуарда ХУДАЙНАТОВА и компанию "ННК" за оперативный ответ на наше обращение по поставкам топлива! Партия нефтепродуктов в ближайшее время поступит в Комсомольск-на-Амуре. Городу как воздух нужен дизель для насосов. Они круглосуточно откачивают грунтовые воды с улиц в посёлках Парковый, Силинский, Мылки и в частном секторе микрорайона Менделеева», - написал Михаил Дегтярев в своем Телеграм-канале «Пулемёт Дегтярева».
Отметим, что именно благодаря своему опыту политика федерального уровня Дегтяреву удалось в кратчайшие сроки найти решение проблемы. Так оперативное реагирование врио губернатора, понимание со стороны ответственного бизнеса в лице ННК, двухстороннее взаимодействие ускорили процесс ликвидации паводка, и партия нефтепродуктов в скором времени поступит в город Юности.
Отметим, что Михаил Дегтярев уже не в первый раз демонстрирует способность решать вопросы на федеральном уровне. Он проводит встречи с высшими должностными лицами страны, руководителями крупнейших компаний, каждая из них заканчивается принятием решений в пользу жителей Хабаровского края.
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