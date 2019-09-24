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Дальний Восток по-прежнему будут развивать полумерами
Громкие решения, оформить которые президент поручил премьер-министру, в реальности, никак не отразятся на подавляющем большинстве жителей региона
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву оформить решения в отношении Дальнего Востока, которые были озвучены на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Однако, на первый взгляд, громкие планы озвучены, скорее, в расчете на психологический эффект и практически никак не затронут подавляющее число дальневосточников.
Так ставка по ипотеке для молодых семей на востоке страны должна быть 2% годовых, как при покупке квартиры, так и при строительстве дома. Внести изменения в законы должно правительство до 15 декабря. Однако уже первая информация о программе говорит о том, что к молодым семьям причислят символическую часть населения и при этом сама программа будет иметь весьма жесткие ограничения, как по выделяемым финансам, так и по срокам предоставления таких кредитов.
А до 1 декабря оно должно на 200% поднять выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский учитель» тем, кто едет работать на село в Дальневосточном федеральном округе. Но проблема даже не в том, что к нам не едут, а в том, что с Дальнего Востока бегут как проклятые. В том числе и врачи с учителями. Бегут исключительно от нищеты и отсутствия в регионе многих благ цивилизации. Но власти о них не думают, а думают о «чужаках», которых заманивают финансовым пряником. А что будет, когда такой медик или учитель на месте увидит, какую зарплату ему здесь будут платить? В лучшем случае уедет, как только закончится действие его контракта, а в худшем – сбежит тут же, кинув в лицо кураторам региона подъемные.
К 1 декабря должна быть увеличена региональная квота на обучение по дефицитным специальностям за счет бюджета. Дальний Восток весьма специфический регион и здесь попросту не действуют многие законы, в том числе и экономические. А факты говорят, что «дефицитность» некоторых специальностей возникла здесь не потому, что люди не хотят заниматься данными видами работ, а исключительно потому, что работодатели ни в какую не хотят повышать зарплаты. Либо в силу тех же экономических обстоятельств (бизнес и так на грани рентабельности), либо просто на данную специальность тратиться жалко. Этим часто грешат столичные собственники, в головах которых Дальний Восток приравнивается к обычной подмосковной провинции.
Министерство по развитию Дальнего Востока и Минздрав к 15 января следующего года обязаны представить предложения по созданию Дальневосточного медицинского кластера. Уже сейчас хотелось бы получить ответ на вопрос: а где для этого кластера будут собирать кадры? Точно также, как наполняли тот же Медцентр ДВФУ или перинатальный центр, обдирая как липки владивостокские поликлиники и больницы?
На Восточном же экономическом форуме глава государства предложил поощрять авиакомпании, работающие на Дальнем Востоке и предлагающие доступные цены на внутренние перелеты. Им откроют доступ и к международным маршрутам. Крайний срок – 1 марта 2020-го. Это, конечно, хорошо, но такие шаги не отменяют главного назревшего решения: государство должно забрать контроль над «Аэрофлотом» у ушлых коммерсантов и заставить компанию работать на интересы страны, а не ее топ-менеджеров.
Еще одно поручение касается развития экологического туризма на Дальнем Востоке. Ответственным за его исполнение назначен Дмитрий Медведев, срок – 1 декабря. Тут и ходить далеко не надо. Сегодня даже в центре столицы региона городе Воинской славы Владивостоке можно легко найти траву по пояс. Но надо торопиться, а то осень…
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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То то и ОНО, что "Развитие Дальнего Востока" - Чистейшей воды Чиновничья БЛЕФОМАНИЯ. НЕ более !!!