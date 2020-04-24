www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 75.13 р. 100 JPY: 69.81 р.
EUR: 81.15 р. 10 CNY: 10.61 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
АТР
Распечатать

Рассказы о Корейско-Российском Саммите

24 Апреля 2020, 10:00 | Дальний Восток

Год назад состоялся первый саммит между Председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном и Президентом РФ В. В. Путиным, что приковало к себе большое внимание СМИ

Радушное гостеприимство

25 апреля 2019 г. в г. Владивостоке, точнее перед корпусом Дальневосточного федерального университета в Русском острове, Владимир Владимирович Путин встретил Ким Чен Ына.

Об этом тогдашние СМИ комментировали: В. В. Путин появился на месте исторической встречи раньше намеченного времени. Он, который встретил и президента США в здании, на этот раз оказал небывало чрезвычайное гостеприимство – сам вышел на переднее крыльцо корпуса для встречи и проводов Ким Чен Ына.


 
 

Переговоры, полные взаимопонимания и доверия

Исторически первый саммит между Председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном и Президентом РФ В. В. Путиным проходил от начала до конца в доверчивой и дружественной атмосфере. На саммите лидеры двух стран осведомили друг друга об обстановке своих стран, обменялись успехами и опытом в строительстве государства, вели душевные переговоры по вопросам развития дружественных отношений между КНДР и РФ, соответствующих к новому веку, о ситуации на Корейском полуострове и международных отношениях. Саммит проводился в два раза больше, чем планированное время.

Эксперты комментировали этот саммит как «откровенный саммит с доброй душой», «саммит, полный взаимодоверия и понимания».

 
 
 

Два меча

Во время саммита был и такой эпизод, когда Ким Чен Ын и В. В. Путин обменялись мечами в качестве подарка.

В. В. Путин подарил Ким Чен Ыну русскую саблю и объяснил, что по обычаям он готовил и монету в знак безобидности. А Ким Чен Ын, показывая меч традиционного корейского образца, сказал, что этот меч символизирует абсолютную силу, в нем кроется дух его и душа корейского народа, оказывающего поддержку в адрес В. В. Путина. Его слова произвели на В. В. Путина большое впечатление.

Сердечный приемный концерт

В. В. Путин устроил концерт в честь визита Ким Чен Ына, что достигло вершины чрезвычайного гостеприимства.

Из Москвы во Владивосток приехали 4 известных российских художественных коллектива и показали разнообразные номера в приемном банкете. Подобного тому еще не было в истории приема лидеров других стран, посещающих РФ.

Одним словом, прошлогодний саммит между Ким Чен Ыном и В. В. Путиным красноречиво показывает, на каком замечательном уровне находятся дружеские отношения лидеров двух стран.




 

 

Автор:
Теги: ким чен ын  президент  остров русский  Путин  ДВФУ 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]