Силуэт доктора, профиль строителя

Глава Хасанской ЦРБ Евгений Махиня о том, почему вверенное ему учреждение «задышало полной грудью» и как удалось вписать его в десятку лучших в регионе

Больница является сложным механизмом, возглавить который под силу только профессионалу своего дела. Главный врач КГБУЗ «Хасанская ЦРБ» Евгений МАХИНЯ обладает большим опытом управленца, коммуникативными навыками и знаниями, успешно осуществляя управление предприятием здравоохранения в рамках действующего законодательства и реализуемой в регионе госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

О том, кто такой главный врач, что входит в его обязанности, какие изменения происходят в медицинской отрасли Хасанского района, и многом другом, Евгений Евгеньевич рассказал в интервью газете «Золотой Рог».

Досье "Золотого Рога": Евгений Евгеньевич МАХИНЯ родился 1 октября 1965 года в Лесозаводске. С отличием окончил Владивостокский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». С 1990 по 2003 годы работал в Хасанской центральной районной больнице. С 2003 по июль 2013 года работал в медицинском центре «Мидас» в должности заместителя директора и директора (Хасанский район). С января по октябрь 2014 года занимал пост директора департамента здравоохранения Приморского края. С декабря 2014 года является главным врачом КГБУЗ «Хасанская ЦРБ».

- Евгений Евгеньевич, расскажите пожалуйста, о том, как вы выбрали свою профессию?

- Я благодарен Богу, что Он не поставил меня в ситуацию такого выбора. Я никогда не рассматривал другие варианты и ретроспективно кажется, что осознание себя со скальпелем в руках пришло вместе с общим осознанием окружающей действительности. Если бы я мог говорить, ещё будучи новорожденным в роддоме, и меня спросили бы «кем ты будешь?», без сомнений, я ответил бы: «Буду, как тетя-акушер, которая помогла маме подарить мне жизнь». Кстати, и сама мама была очень уважаемой медсестрой, но никогда не склоняла меня к определенному выбору профессии. Так я стал хирургом. С годами, правда, сквозь силуэт доктора стал вырисовываться профиль строителя - могу много и с удовольствием строить самые разные объекты.

- Главврач, на ваш взгляд, - это медицинская или все-таки административная должность?

- Руководитель медучреждения – это сложный симбиоз медика, менеджера, завхоза, строителя, психолога, политика в меняющихся пропорциях, в соответствии с конкретными обстоятельствами. Главврач – это, прежде всего, врач, познавший на собственной шкуре то, что ему и его коллегам мешало в профессиональной самореализации и достижении поставленных задач, и наделенный полномочиями собственноручно эти препятствия устранить. Состоявшийся главврач – это руководитель, осознавший, что в одиночку справиться с поставленными задачами у него никогда не получится. Необходимо создавать вокруг себя команду, каждый член которой на голову выше его самого по своим направлениям деятельности. Это как опытный футбольный тренер, не забивающий самостоятельно голы, но умеющий точно подбирать и расставлять на поле игроков.

- К сожалению, многие медучреждения края испытывают дефицит кадров. А как вы можете оценить сегодняшнее положение с обеспеченностью вашего учреждения сотрудниками?

- За последние шесть лет работы моей команде управленцев удалось существенно изменить кадровую ситуацию, материально-техническую базу и обеспечить финансово-экономическую стабильность учреждения. Сегодня в больнице трудятся 305 медработников, из которых 80 врачей и 185 человек среднего персонала. Врачебный состав обновлен на 42% - принято 33 врача, средний медперсонал пополнился 53 работниками и обновился на 30%. Большая часть врачей - 70% - привлекались из других регионов нашей необъятной Родины: от Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара до близких нам Хабаровска, Биробиджана и Амурской области. Отмечу, что средний возраст доктора «омолодился» с 53-х до 45-ти лет. В этом году мы планируем трудоустроить еще 5 врачей. Через год поэтапно в коллектив начнут вливаться 11 обучающихся сегодня по целевому набору в ТГМУ студентов. Планируем дополнительно направить еще 5 человек по договору целевого обучения. Работа с врачебным и средним персоналом у нас всегда находилась в приоритете, поэтому сегодня можно с уверенностью сказать, что наше учреждение «задышало полной грудью» и стабильно вписалось в десятку лучших среди всех 34-х муниципальных образований Приморского края.

- Насколько эффективны госпрограммы, которые реализует администрация Приморского края в последние годы?

- Для меня социальные акценты краевой администрации предельно понятны, и сегодня мы с уверенностью смотрим в будущее. Очень многое стало возможным благодаря работе федеральных и региональных программ в здравоохранении. Инвестиционный приток последних двух лет со стороны бюджета Приморского края особенно ощутим, такого еще не было за всю историю моего личного пребывания в системе государственного здравоохранения Приморья.

Например, если говорить о нашем учреждении, то суммарные инвестиции в него за последние два года превышают все вместе взятые за предыдущие тридцать лет. Отмечу еще несколько ключевых моментов. Существенно обновился арсенал медоборудования - от оснащения ФАПов до оснащения реанимационного отделения, оперблока, практически полной замены старого на новое рентген оборудования, включая компьютерный томограф. Также, полностью обновлен парк автомобилей скорой медицинской помощи, построены шесть новых ФАПов, выполнены капитальные ремонты на десятки миллионов рублей. Ушло в историю и состояние «хронической» просроченной кредиторской задолженности. В силу нашей отдаленности и огромного сезонного притока отдыхающих в район, превышающего в 6-8 раз численность коренного населения, мы держим курс на полную самодостаточность по качеству и по доступности медицинских услуг. Прямыми итогами данной стратегии являются одни из самых низких показателей смертности в Хасанском районе среди других муниципальных районов Приморского края, а также существенное сокращение объема медицинских услуг, получаемых населением «на стороне». В целом, на основании проводимого анкетирования, мы выявляем растущий индекс удовлетворенности населения оказываемой медицинской помощью.

- Хотелось бы узнать о перспективах работы Хасанской Центральной районной больницы

- Планов очень много. Уже в ближайшем будущем мы закончим капремонт в приемном покое и акушерстве, на данный момент приступили к ремонту реанимации, входа в стационар и на СМП. В июле планируем начать капитальный ремонт в поликлинике, в оперблоке, в патологоанатомическом отделении и пищеблоке. До конца года поступит большой объем оборудования для эндоскопии, операционного блока и реанимации. Уже закрыт контракт на поставку передвижного флюорографа на базе полноприводного КамАЗа. В июле мы планируем начать строительство двух врачебных амбулаторий с модулями СМП и дневными стационарами в населенных пунктах Зарубино и Краскино - 600 кв. м каждая.

- 21 июня - День медицинского работника. Что бы вы хотели пожелать коллегам?

- В этот праздник, прославляющий одну из самых важных профессий всех времен, я благодарю весь коллектив нашей больницы за умение работать в команде, за понимание общей цели, искреннее желание менять все к лучшему и меняться самим. Медицинским работникам Приморского края, связавшим свою судьбу с благородной и важнейшей задачей - беречь и восстанавливать здоровье человека, а также всем работникам, кто выполняет вспомогательные функции (сторожа, повара, водители и прочие), я искренне желаю самим обладать крепким здоровьем, достойным для подражания, и абсолютным чувством радости от каждого прожитого дня! Пусть наш совместный труд только укрепляет ощущение полноты жизни людей!

На фото: Глава Хасанской ЦРБ Евгений Махиня: «Руководитель медучреждения – это сложный симбиоз медика, менеджера, завхоза, строителя, психолога, политика в меняющихся пропорциях, в соответствии с конкретными обстоятельствами».

Фото автора

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



