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Молодежь Владивостока ищет на карантине позитив
23 Апреля 2020, 12:35 | Дальний Восток
Чем занимаются школьники и студенты Владивостока на самоизоляции?
Введенный коронавирусный карантин резко изменил привычный образ жизни и досуг миллионов юдей. Им приходится сидеть дома на самоизоляции, учиться и трудиться на удалёнке. Особенно в эту пору страдает увлеченная молодёжь, поскольку бары кафе, фитнес-клубы, творческие студии, библиотеки закрыты.
Как молодые жители Владивостока проводят свободное время на самоизоляции, чем занимаются? Такой вопрос корреспондент «Золотого Рога» по телефону задал ученикам школ и студентам города.
Регина Попова, студентка, 19 лет:
-То что наш Приморский краевой колледж культуры закрыли на карантин и перевели на дистанционное обучение, еще не значит, что свободного времени стало больше, а с досугом вообще – большая проблема. Каждый день необходимо выполнять задания по танцу, которые присылает преподаватель, и снимать видеоотчет о проделанной работе. А это занимает достаточно много времени. Когда есть возможность сделать передышку, то завариваю себе большую кружку чая и смотрю сериалы. Так проходит мой карантин.
Анастасия Костина, ученица 11 класса, 17 лет:
- Много слышала о том, что во многих школах города на дистанционном обучении большой объем домашних заданий, так как не проводятся онлайн уроки. В нашей школе такого нет, поэтому к 16 часам успеваю закончить со всеми уроками и заняться любимым увлечением. Я занимаюсь в танцевальной студии, и нам почти каждый день присылают задания по разным направлениям: модерн, классический станок, народный станок и даже восточные танцы. Мне очень нравится поддерживать связь с нашими педагогами, потому что всем сейчас тяжело и необходимо помогать друг другу хотя бы обратной связью: просмотром прямых эфиров и теплым словом благодарности после. Сейчас мы уехали на дачу, но я все равно стараюсь придерживаться режима: проснулся-поработал-активно отдохнул.
Инга Голубева, студентка ВГУЭС, 23 года:
- Для меня карантин стал отличной возможностью для самообразования и наведения порядка в доме и своей голове. Теперь, когда гостиная на время карантина стала моей «аудиторией», не трачу времени на дорогу, поэтому стало больше времени для себя. Я всерьез занялась здоровьем своей кожи. За прошедшие три недели прочитала очень много книг по психологии, которые раньше откладывала на потом, прошла несколько курсов по саморазвитию, ну и, конечно, не забывала про отдых и работу.
Андрей Зубов, ученик 11 класса, 17 лет:
- Поскольку 9 марта спортивный комплекс "Олимпиец” закрыли, то у нас, плавцов, больше не было возможности заниматься в воде. И наш тренер невольно устроил нам каникулы. С одной стороны это хорошо, потому что лично у меня появилось больше времени для подготовки к ЕГЭ, но с другой – надо самостоятельно поддерживать себя в форме, чтобы после карантина не превратиться в одного из героев мультфильма «Смешарики». Поэтому, через день стараюсь делать сложную тренировку на суше. А по бассейну, конечно, скучаю, плавать хочется.
Артем Солярный, студент судостроительного колледжа, 20 лет:
- Карантин воспринимаю спокойно, тем более он дал немало времени для работы над собой, занятий спортом. Но карантин лишил возможности проводить время с моими друзьями и девушкой. Каждую неделю в определенные дни мы встречались с товарищами и совершали прогулки. Сейчас же есть возможность только иногда встречаться с девушкой, пока гуляю с собакой, и то, соблюдая нормы самоизоляции: маска, перчатки, дистанция в 1,5 метра. Это очень досадно: любимый человек находится рядом, но я даже не могу ее обнять. Так как занимаюсь спортом, то наш тренер все равно старается нас контролировать и устраивает онлайн-тренировки.
Михаил Мельников, ученик 11 класса, 17 лет:
- Я – экстраверт. Меня всегда окружала большая компания, с которой мы всегда интересно проводили время. А теперь невольно сижу дома, рисую. Давно хотел вдохнуть новую жизнь в старую одежду. Поэтому достал из шкафа много подранных джинсов, застиранных маек, которые готовились к поездке на даче, пошел в ближайший канцелярский магазин и купил набор акрила, с помощью которого теперь рисую на одежде. Весь день после учебы провожу, окунувшись с головой в творчество. Иногда мне кажется, что начинаю превращаться в интроверта-художника, но желание встретиться с друзьями помогает мне оставаться собой.
На фото: Студенты-фотографы ВГУЭС осваивают последние тренды в режиме онлайн. Фото с сайта vvsu.ru.
Юлия КОЛОБОВА.
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