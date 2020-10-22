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Борис Ступницкий: Приморье — жемчужина России
Президент Торгово-промышленной палаты рассказал об истории края и необходимости помнить свои корни
Приморскому краю — 82 года! 20 октября 1938 года власти приняли решение разделить Дальневосточный край на Хабаровский край и Приморье. С тех пор берёт свой отсчёт официальная история региона.
«История становления страны и Приморья — это неразрывные вещи. Сегодня Владивосток не только столица Дальнего Востока. Это центр всей тихоокеанской России, окно страны в АТР», — сказал президент Союза «Приморская Торгово-промышленная палата» Борис СТУПНИЦКИЙ.
Он обратил внимание на то, что Приморье — это не просто сухая статистика и цифры, которые в своих отчётах приводят многочисленные ведомства. Это, в первую очередь, люди, природа, богатая история.
«Приморье — жемчужина России и Северно-Восточной Азии. А может, и бриллиант — у нас здесь невероятная природа: уссурийская тайга, тысячи видов флоры и фауны. Мы ответственно подходим к защите ресурсов», — подчеркнул Борис СТУПНИЦКИЙ.
История края, полагает Ступницкий, берёт своё начало из эпохи Бохай, а не из 1938 года. За это время в летописи края успели отметиться десятки выдающихся личностей: исследователи граф Николай МУРАВЬЕВ-АМУРСКИЙ и Владимир АРСЕНЬЕВ, военачальник Александр КОЛЧАК, писатель Александр ФАДЕЕВ и другие. Он уверен, что в школах должны уделять больше внимания истории региона.
Сейчас власти Приморья как раз приступили к созданию учебника краеведения. Над книгой работают специалисты профильных ведомств регионального правительства и сотрудники приморского издательства «Рубеж». Последние издания датируются 60-70 годами, а значит, актуальной информации об истории Приморья сейчас нет.
«Мы понимаем, что знание истории родного края позволяет видеть будущее, будущее в наших детях – продолжателях славных традиций, которые формировали образ Приморья, начиная с первых поселенцев и заканчивая нынешней историей», – сказал Олег КОЖЕМЯКО на совещании рабочей группы по образованию в августе.
С 2020 года в школах края ввели уроки краеведения: там школьники и узнают об истории родного региона, деятелях, которые внесли основной вклад в его развитие и становление.
Отметим, работа в сфере образования — одна из ключевых задач регионального правительства. Идёт работа над возведением социально-культурного центра на острове Русский, в школы привлекают молодых специалистов, по всему краю открываются «Кванториумы» — площадки для подготовки высококвалифицированных инженерных кадров.
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