Борис Ступницкий: Приморье — жемчужина России

Президент Торгово-промышленной палаты рассказал об истории края и необходимости помнить свои корни

Приморскому краю — 82 года! 20 октября 1938 года власти приняли решение разделить Дальневосточный край на Хабаровский край и Приморье. С тех пор берёт свой отсчёт официальная история региона.

«История становления страны и Приморья — это неразрывные вещи. Сегодня Владивосток не только столица Дальнего Востока. Это центр всей тихоокеанской России, окно страны в АТР», — сказал президент Союза «Приморская Торгово-промышленная палата» Борис СТУПНИЦКИЙ.

Он обратил внимание на то, что Приморье — это не просто сухая статистика и цифры, которые в своих отчётах приводят многочисленные ведомства. Это, в первую очередь, люди, природа, богатая история.

«Приморье — жемчужина России и Северно-Восточной Азии. А может, и бриллиант — у нас здесь невероятная природа: уссурийская тайга, тысячи видов флоры и фауны. Мы ответственно подходим к защите ресурсов», — подчеркнул Борис СТУПНИЦКИЙ.

История края, полагает Ступницкий, берёт своё начало из эпохи Бохай, а не из 1938 года. За это время в летописи края успели отметиться десятки выдающихся личностей: исследователи граф Николай МУРАВЬЕВ-АМУРСКИЙ и Владимир АРСЕНЬЕВ, военачальник Александр КОЛЧАК, писатель Александр ФАДЕЕВ и другие. Он уверен, что в школах должны уделять больше внимания истории региона.

Сейчас власти Приморья как раз приступили к созданию учебника краеведения. Над книгой работают специалисты профильных ведомств регионального правительства и сотрудники приморского издательства «Рубеж». Последние издания датируются 60-70 годами, а значит, актуальной информации об истории Приморья сейчас нет.

«Мы понимаем, что знание истории родного края позволяет видеть будущее, будущее в наших детях – продолжателях славных традиций, которые формировали образ Приморья, начиная с первых поселенцев и заканчивая нынешней историей», – сказал Олег КОЖЕМЯКО на совещании рабочей группы по образованию в августе.

С 2020 года в школах края ввели уроки краеведения: там школьники и узнают об истории родного региона, деятелях, которые внесли основной вклад в его развитие и становление.

Отметим, работа в сфере образования — одна из ключевых задач регионального правительства. Идёт работа над возведением социально-культурного центра на острове Русский, в школы привлекают молодых специалистов, по всему краю открываются «Кванториумы» — площадки для подготовки высококвалифицированных инженерных кадров.