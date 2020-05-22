На Дальнем Востоке семьи начали массово разводиться ради льготной ипотеки

Очередное недалекое решение кураторов региона вынуждает жителей региона идти на радикальные, но спорные с точки зрения закона шаги

Дальневосточники уже привыкли, что практически в любые решения властей, касающиеся улучшения их жизни, вкрадываются «дополнения», которые сводят на нет практический смысл полезного на первый взгляд дела. Так, к примеру, происходит с льготными ценами на авиабилеты, которыми подавляющая часть людей просто не может воспользоваться. Прочем, что стоит ожидать от кураторов региона, которые, во-первых, не имеют своего веского слова в коридорах столичной власти, а, во-вторых, сами по сути являются москвичами, живя и работая в столице большую часть времени. Отсюда и рождаются откровенно провальные, а то и просто глупые решения. Льготная «дальневосточная ипотека» из таких решений.

В Дальневосточном федеральном округе граждане фиктивно разводятся для получения ипотеки под 2%, рассказали «Известиям» в ВТБ, информацию подтвердили в других банках. В 2020 году число расторжений брака там увеличилось на 11%. Причина заключается в неудобных условиях льготной программы жилищных займов: оба супруга в «молодой семье» должны быть не старше 35 лет.

Поэтому если один из партнеров не подходит по возрасту, то пара фиктивно разводится, а тот, кто младше, например, оформляет заем на себя и ребенка. После бывшие супруги могут жениться заново. Решение проблемы в банке видят в изменении требований к возрасту клиентов — достаточно, чтобы хотя бы одному из них не исполнилось 35. По оценкам экспертов, эта мера повысит доступность льготной программы минимум на 20%.