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Экологическая катастрофа на Камчатке внезапно рассосалась
Проблема на Халактырском пляже, всколыхнувшая весь мир, исчезла сама с собой
В конце сентября – начале октября 2020 года, судя по фотографиям из социальных сетей и публикациям в СМИ, на Камчатке произошла экологическая катастрофа: тысячи морских животных выбросились на берег Халактырского пляжа, а местные сёрферы начали жаловаться на проблемы со здоровьем после катания на волнах. Трупы осьминогов, морских котиков, ежей появились по всей береговой линии длинной в 40 километров. Однако сейчас, спустя 20 дней от «катастрофы» не осталось и следа, сообщает «Золотой Рог».
Устрашающие фотографии мертвых осьминогов и полуживых морских ежей без колючек разлетелись по интернету с молниеносной скоростью, будоража сознание людей. В крае была объявлена экологическая катастрофа, за решением которой власти обращались как к отечественным, так и к заграничным ученым.
Мертвые животные, усеявшие всю многокилометровую береговую линию, вселяли в людей панику и ужас. Однако сейчас, уже в середине октября, на Халактырском пляже полуострова, нет ни одного трупа или даже ракушки, которая могла бы пострадать от неизвестного фактора.
Несомненно, эксперты выдвигали массу причин по которым могли погибнуть животные. Это был и выброс химикатов с Козельского полигона, и слив топлива военными кораблями и даже винили отдыхающих, которые каким-то образом повлияли на состояние моря. Ученые все же остановились на версии, что что гидробионты погибли из-за кислородного голодания. Оно было вызвано массовым развитием микроводорослей — или «красного прилива». Специалисты рассказали, что водоросли растут, вдыхают весь кислород, кислорода становится мало, а в следствии гибнут те морские жители, которые не могут уйти.
Но все помнят, что серферы, которые, кстати, первые забили тревогу по масштабному выбросу животных на берег, жаловались на плохое самочувствие, кожные заболевания и резь в глазах после занятий серфингом в водах Тихого океана. Так как данной информации стоит доверять только на слово, журналист из Приморья специально приехал на полуостров и решил испытать на себе всю мощь «ядовитой» воды.
Журналист отметила, что в морском воздухе не чувствуется никакого постороннего запаха – он свеж и чист. Черный песок рассыпчатый и без каких-либо следов мертвых животных. А сама вода Тихого океана без желтой неизвестной пены и прозрачная.
Несмотря на то, что купание длилось не более минуты, оно проходило без гидрокостюма, никаких изменений в состоянии здоровья замечено не было. Ни сразу после выхода из воды, ни через несколько часов.
Отметим, что 20 октября 2020 года температура воды составляла +4 градуса, а температура воздуха — +6.
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