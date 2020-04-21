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Выпускников готовят к ОГЭ и ЕГЭ при помощи дистанционных образовательных технологий в Приморье
21 Апреля 2020, 14:50 | Дальний Восток
Приморских девятиклассников готовят к выпускным экзаменам при помощи дистанционных образовательных технологий. Уроки проходят в формате видеоконференций, во время которых учитель, как правило, находится в школе, а дети подключаются к занятиям из дома.
Как уточнили в школе №25 Владивостока, в работе очень помогают специальные электронные сервисы – к примеру, такие, как «Решу ЕГЭ» и «Решу ОГЭ». Это федеральные образовательные порталы, где можно найти тренировочные задания по самым разным предметам, в том числе математике профильного уровня, информатике, русскому и английскому языкам. «Умная» система самостоятельно проверяет выполненные работы и ставит оценки по пятибалльной или стобалльной шкале. Если ученик допускает ошибки в одних и тех же местах, искусственный интеллект выбирает для него больше заданий проблемной тематики.
По словам педагогов, выпускники активно пользовались обозначенными сервисами и раньше. Для всех остальных федеральные порталы оказались новинкой, к которой дети быстро привыкли.
«Сейчас идет четвертая четверть – время повторения и закрепления полученных в течение учебного года знаний. Выпускники, которые и до этого работали с сервисами “Решу ЕГЭ” и “Решу ОГЭ”, оказались к дистанционному обучению более готовы. Остальным пришлось подстраиваться. В первые дни возникли некоторые проблемы, много людей стали резко пользоваться образовательными платформами и, как следствие, все рухнуло. Потом процесс наладился, многие моменты вошли в привычку. Ребятам с утра скидывается ссылка на видеоконференцию, они подключаются, и мы начинаем работать. Сегодня каких-либо вопросов с этим уже не возникает», – поделился учитель математики средней школы №25 Максим Кильчевский.
Кроме того, во время дистанционного обучения в школе активно используются социальные сети и различные мессенджеры. Если возникают вопросы, учитель и дети могут быстро связаться между собой.
«Социальные сети, в том числе “ВКонтакте” и Instagram, мессенджер WhatsApp – у нас нет никаких проблем с общением. Ребенок может сфотографировать домашнее задание и отправить мне, я посмотрю. На “Решу ЕГЭ” автоматически выставляются оценки, я это вижу, могу продублировать в журнал. Работа налажена, каких-то вопросов не возникает», – подчеркнул учитель.
Между тем, как отмечают и сами педагоги, и школьники, главная сложность на сегодняшний день – вовсе не изменившийся формат обучения, а недостаток личного общения со сверстниками, которое дарит детям школа.
«Мой ребенок очень хочет в школу. Она говорит об этом каждый день. Говорит: “Я хочу в школу, я соскучилась по всем, я хочу к учителям, к своим друзьям, к одноклассникам”. Но мы придерживаемся режима самоизоляции», – отметила мама одной из учащихся Любовь Хохлач.
Напомним, ранее Рособрнадзор и Министерство просвещения подготовили проект нового расписания ГИА-9. По словам министра образования Приморского края Натальи Бондаренко, согласно документу, ОГЭ и ГВЭ пройдут в этом году с 8 июня по 31 июля. Регионы смогут сами определять основные и резервные даты проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. Сдавать предметы по выбору в 2020 году девятиклассники не будут.
Участники, которые не прошли экзамены или получили неудовлетворительные баллы, смогут прийти на пересдачу в дополнительный период: 4 сентября – по русскому языку, 7 сентября – по математике.
В дополнительном периоде также предусмотрены резервные дни: 14 сентября – русский язык, 15 сентября – математика, 18 сентября – русский язык и математика.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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