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Дорого, вкусно и полезно: депутат Руслан Галицкий предложил вернуть комбинат питания для школ Приморья
По его словам, экономить на питании детей - абсурд.
Волна проверок школ, гимназий и других детских учреждений прокатилась по Приморскому краю. Поводом для этого стал неожиданный визит главы региона Олега Кожемяко в гимназию №2 и школу № 38 города Владивостока, а именно в их столовые. Губернатор был шокирован тем, чем кормят детей.
После этого кухни и столовые школ посетили чиновники края, общественники и депутаты. Среди них был и депутат Думы города от Справедливой России Руслан Галицкий. Он поделился своими впечатлениями от посещения школ № 5, 8, 13, 51, 54, 61, 64, 70 и 71.
Интересно, что взрослые гости школ, пробуя «столовские» блюда с ностальгией вспоминали свои школьные годы и то, чем кормили в «те времена». Только качество питания в общеобразовательных учреждениях они оценивали сугубо по своему личному мнению, основываясь на «вкусно-не вкусно» и определяя на вид свежесть продуктов.
Руслан Галицкий посетил школу №16 и рассказал то, что ему показалось вкусным, а на что сотрудникам школы нужно обратить внимание.
«Я приехал с утра в школьную столовую попробовать чем кормят детей. Сделал на телефон фотографии предлагаемых сегодня на завтрак блюд, утвержденного меню, попросил показать поставщика, что за сыр и масло он использует. Сам тоже попробовал готовую еду. Главное спросил ребят – вкусно ли им. В основном школьники разбирали тарелки с макаронами и сосисками, а молочные супы так и стояли почти нетронутые, очевидно бОльшая часть их превратится в отходы», - поделился первыми впечатлениями депутат.
Также он подчеркнул, что взрослым, составляющим меню, нужно обратить внимание на то, что больше едят дети: каши, супы или просто макароны с маслом.
«Школа и поставщик должны наблюдать за тем, что дети выбирают чаще и делать выводы, чтобы не переводить понапрасну продукты. Надо или предусматривать очень небольшое число порций таких слабо востребованных блюд, или вовсе вводить вместо них что-то такое же полезное, но самое вкусное, по мнению школьников. Иначе мы просто выкидываем в мусорку часть бюджетных денег, а не делаем меню разнообразным», - рассказал Руслан Галицкий.
По его словам, меню на текущий день проверки было для детей очень вкусным – школьники часто просили добавку.
Немаловажным фактором в организации питания детей является безопасность. И это относится не только к качеству и свежести продуктов, на что Руслан Галицкий обратил внимание, но и состояние здоровья работников кухни.
Так, депутат попросил у сотрудников столовой медицинские книжки. У некоторых они оказались в порядке, а у остальных то ли были в машине, то ли уже подходил срок годности медкомиссии. Ответственные лица, заверили, что обязательно побеспокоятся о новых санитарных книжках и направят на медицинское освидетельствование всех тех поваров, которым это необходимо.
Кстати, дети, узнав, что их столовую проверяют представители администрации также поделились своими впечатлениями от питания.
«Хлебушек мягонький, не черствый, как обычно, сыр вкусный и компот, все свежее такое, - рассказала дочь. – Даже кружки новенькие ставят. Нам нравится в столовой кушать, когда какие-то комиссии приходят, еда становится вкуснее», - поделилась четвероклассница школы №16 города Владивостока.
В завершении проверки депутат Руслан Галицкий отметил, что ежедневно инспектировать все общеобразовательные учреждения не реально, а если этим и заниматься, то на проверки нужно потратить большое количество времени, которое не принесет реальной пользы. Чтобы исправить проблему с детским питанием можно с помощью возвращения городского комбината питания для школ и детских садов.
«Нам так никаких сотрудников образования на это не хватит. И чем они будут заниматься? Разъезжать по школам и стращать нерадивых поставщиков? Все это дает временный эффект на одну-две недели, это понимают и родители. Показательные увольнения чиновников от образования – это не решение проблемы. Проблема в самой системе организации питания, в том федеральном законе, по которому мы поставщика питания для наших детей выбираем на аукционе или конкурсе по принципу кто за меньшие деньги предложит накормить школьников – тот и победил. Это же абсурд!
Надо возвращать городской комбинат питания для школ и детсадов. Раньше у директора в штате был свой повар, которого она контролировала, и еда во все школы приезжала с общего комбината питания одинаковая, проверенная. За одним комбинатом и качеством продукции следить проще, тем более что он работает изначально не ради прибыли, а ради пользы и здоровья детей. Вот к этой системе и надо возвращаться, а не бесконечно стращать нерадивых поставщиков», - возмутился Галицкий.
Также он добавил, что организацию питания школьников нужно менять не только на местном уровне, но и доносить идею о комбинате на федеральный. Ведь нынешняя система питания для детей работает только на экономию денег из казны, а не на здоровье детей.
Напомним, что после визита губернатора края с проверкой в школы, мэр Владивостока снял с должности начальника отдела общего образования Людмилу Крупину и отстранил от работы начальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Ларису Карпачеву.
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