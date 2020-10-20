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82 года Приморью: развитие региона и помощь незащищённым слоям населения
В краевом объединении ветеранов отметили ключевые достижения властей в работе по поддержке участников боевых действий и «детей войны».
Сегодня, 20 октября, отмечают день образования Приморья. 82 года назад власти приняли решение разделить Дальневосточный край на Приморье и Хабаровский край. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в этом году многие торжественные мероприятия пришлось отменить. Но это не отменяет значимости праздника для каждого жителя Приморья.
За всё время существования у региона были как периоды устойчивого развития, так и стагнации. За последние два года обстановка в Приморье заметно улучшилась: заработали предприятия, запуск которых означает и появление дополнительных рабочих мест, начали действовать новые медучреждения, открылись новые детские сады и школы.
Отдельного внимания заслуживает работа с ветеранским сообществом. Его членами являются инвалиды войн, старики, потребности которых нередко оставались незамеченными.
«За два года, что Олег Кожемяко работает губернатором, мы, ветераны, смогли реализовать десятки своих проектов, которые до этого 15 лет оставались без внимания властей. Это путёвки в санатории, выплаты детям войны, установка памятников героям сражений. Одни из главных вопросов, которые нас сейчас волнуют, это совершенствование комфортной среды для ветеранов, помощь тем, кто остался один, без родственников. Будем поднимать вопрос, чтобы эту категорию взять на учёт и помочь людям скрасить их одиночество», — сказал председатель краевого Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Приморья Дмитрий Григорович.
Помимо упомянутых Дмитрием Григоровичем, вышеназванные категории граждан обладают и другими преференции. Например, ветеранам боевых действий компенсируют 50% оплаты за ЖКХ. А «дети войны» имеют право на льготный проезд в общественном транспорте, ежегодные выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне и ко Дню окончания Второй мировой войны, компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%, 100%-ную компенсацию расходов на оплату взноса на капитальный ремонт, а также на льготу по транспортному налогу.
Напомним, закон о «детях войны» в Приморье приняли в 2018 году. Этому предшествовала масштабная общественная кампания, которую прежние власти игнорировали. И лишь по поручению Олега Кожемяко столь значимый для региона документ наконец-то одобрили.
Фото: Медиахолдинг 1Mi
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