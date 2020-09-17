"Русская рыбопромышленная компания" Глеба Франка минтайщикам больше не товарищ

Попытки добавить себе рыбных квот привели к исключению РРПК из авторитетной Ассоциации добытчиков минтая

Общее собрание участников дальневосточной Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) во вторник, 15 сентября, большинством голосов исключило из бизнес-объединения шесть рыболовных компаний, входящих в принадлежащую Глебу Франку группу «Русская рыбопромышленная компания». Исключению холдинга Франка из авторитетной не только в России, но и на мировом рынке отраслевой ассоциации предшествовали очередные инициативы РРПК по революционному реформированию рыбной отрасли страны, направленные премьер-министру Михаилу Мишустину в июле этого года. Возмутило рыбацкое сообщество то, что текст документа с участниками рынка не обсуждался, пишет КП.

В своем письме РРПК, в частности, убеждала премьера в том, что рыбная отрасль стагнирует, рыболовный флот не обновляется, а продукция глубокой переработки практически не выпускается. В связи с этим, предлагалось отобрать половину квот на добычу минтая и сельди у большинства действующих рыбопромышленных предприятий и передать эти ресурсы тем компаниям, которые в 2018 году получили право на инвестиционные квоты. Основная добавка квот при таком раскладе досталась бы самой РРПК, поскольку холдинг заявился на строительство под инвестквоты 10 супертраулеров (правда, ни один пока не построен). В итоге предложения РРПК получили отрицательные отзывы в Минсельхозе РФ и Росрыболовстве, против также выступили крупнейшие бизнес-объединения страны – РСПП, «Опора России», Торгово-промышленная палата, а также рыбацкое сообщество.

Как сообщили в Ассоциации добытчиков минтая, вопрос об обсуждении инициатив «Русской рыбопромышленной компании» был включен в повестку Общего собрания участников АДМ 15 сентября. До этого ассоциация со своей оценкой инициатив не выступала, поскольку не считала это возможным без общего обсуждения и выработки консолидированной позиции. О результатах собрания сообщил президент АДМ Алексей Буглак: «Сегодня предприятия-участники Ассоциации обсудили предложения руководства РРПК, вопрос был заранее включен в повестку, о которой были заблаговременно проинформированы все члены АДМ. В ходе обсуждения на рассмотрение собрания от ряда участников поступило предложение об исключении из состава Ассоциации шести компаний, входящих в группу РРПК. Основание - нарушение п.3.6 Устава ассоциации. В итоге большинство участников Ассоциации проголосовали за это предложение, что по Уставу АДМ означает его однозначное принятие».

В соответствии с Уставом Ассоциации добытчиков минтая «любой участник ассоциации может быть исключён из её состава за совершение действий, противоречащих целям и (или) задачам ассоциации». К основным целям ассоциации п.2.1 устава относит «обеспечение экономических и правовых гарантий деятельности рыбохозяйственных предприятий». Предложение руководства РРПК о сокращении объёма промышленной и прибрежной квоты неизбежно приведёт к изъятию у предприятий-членов АДМ значительной части ресурсов.

Также члены ассоциации подвергли критике сам текст письма Мишустину, указав, в частности, что утверждения о том, что российские рыбаки якобы не хотят производить высокопереработанную продукцию из рыбы, не соответствуют действительности. При этом ряд участников АДМ уже сегодня производят продукции глубокой переработки больше, чем предприятия РРПК. Некорректным доводом в пользу еще одного передела в рыбной отрасли в отраслевом сообществе считают и заверения РРПК о том, что программа «инвестиционных квот» уже показала свою эффективность.

- Трудно судить об эффективности того, чего еще нет. Новые суда – кроме трех среднетоннажных для камчатского РК им. В.И.Ленина – еще не введены в строй. В любом случае, только время покажет, что эффективно, а что просто сделано для перераспределения квот, - поделился своим видением один из участников АДМ.

При этом в зоне особого риска – малые и средние компании, а также градообразующие предприятия, которые на Дальнем Востоке действительно «тянут» на себе социально-экономическую ситуацию в прибрежных поселках.

В федеральных СМИ уже появилась информация о том, что «Русская рыбопромышленная компания» собирается оспаривать решение Общего собрания АДМ в Федеральной антимонопольной службе и суде.