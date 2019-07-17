Полпред Трутнев не торопится выполнять указ президента Путина

Дела, касающиеся Владивостока, застопорилось на неопределенный срок

Во второй половине декабря полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ в связи с указом Президента РФ Владимира ПУТИНА от 13 декабря 2018 года о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток поставил перед своими подчиненными задачу выполнить переезд полпредства в течение года. При этом предполагалось, что выполнить ее вполне возможно к очередному Владивостокскому экономическому форуму в сентябре.

Кстати, губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО на полях недавно прошедшего Петербургского международного экономического форума выражал надежду, что полпредство переедет во Владивосток уже в этом году, хотя процесс переезда профильных ведомств займет еще несколько лет.

Однако Юрий Трутнев только что признал, что с переездом в этом году полпредства уже не получается, признав: «Это неправильно, что мы отстаем с переездом. Деньги на это выделены. Но очень много работы, поэтому немножко задерживаемся. Постараемся исправиться. Думаю, что в самом начале, в первом квартале будущего года мы переедем». Причинами высокой занятости полпредства, сорвавшими переезд, по его словам, стали большой объем подготовки к очередному ВЭФ и приему индийской делегации.

Предполагается, что первым постоянным местом пребывания аппарата полпреда ДФО во Владивостоке станет кампус ДВФУ. Строить для этого специально новое здание не предполагается, а здание представительства в Хабаровске будет продано, и выручка от сделки уйдет в бюджет РФ. Известно, что лишь около 25-30% хабаровских чиновников представительства согласились на переезд. Остальные останутся жить и работать в Хабаровске.

Переезд ряда других ведомств и представительств господчинения с дальневосточными полномочиями во Владивосток осложняется тем, что им требуется найти во Владивостоке подходящие здания и помещения или построить новые, что потребует еще немало времени и денег.

Известно, что командование Дальневосточного военного округа решило остаться в Хабаровске, поскольку систему обороны округа не желательно переключать на Владивосток. Это для военных не принципиально и чрезмерно дорого. Не собирается переезжать и дальневосточное командование «Росгвардии». Вероятно, таким образом, на Дальнем Востоке в какой-то степени будет повторять феномен «двух столиц», сложившийся в тандеме Москва – Санкт-Петербург, но на региональном уровне.