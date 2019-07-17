Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Полпред Трутнев не торопится выполнять указ президента Путина
Дела, касающиеся Владивостока, застопорилось на неопределенный срок
Во второй половине декабря полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ в связи с указом Президента РФ Владимира ПУТИНА от 13 декабря 2018 года о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток поставил перед своими подчиненными задачу выполнить переезд полпредства в течение года. При этом предполагалось, что выполнить ее вполне возможно к очередному Владивостокскому экономическому форуму в сентябре.
Кстати, губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО на полях недавно прошедшего Петербургского международного экономического форума выражал надежду, что полпредство переедет во Владивосток уже в этом году, хотя процесс переезда профильных ведомств займет еще несколько лет.
Однако Юрий Трутнев только что признал, что с переездом в этом году полпредства уже не получается, признав: «Это неправильно, что мы отстаем с переездом. Деньги на это выделены. Но очень много работы, поэтому немножко задерживаемся. Постараемся исправиться. Думаю, что в самом начале, в первом квартале будущего года мы переедем». Причинами высокой занятости полпредства, сорвавшими переезд, по его словам, стали большой объем подготовки к очередному ВЭФ и приему индийской делегации.
Предполагается, что первым постоянным местом пребывания аппарата полпреда ДФО во Владивостоке станет кампус ДВФУ. Строить для этого специально новое здание не предполагается, а здание представительства в Хабаровске будет продано, и выручка от сделки уйдет в бюджет РФ. Известно, что лишь около 25-30% хабаровских чиновников представительства согласились на переезд. Остальные останутся жить и работать в Хабаровске.
Переезд ряда других ведомств и представительств господчинения с дальневосточными полномочиями во Владивосток осложняется тем, что им требуется найти во Владивостоке подходящие здания и помещения или построить новые, что потребует еще немало времени и денег.
Известно, что командование Дальневосточного военного округа решило остаться в Хабаровске, поскольку систему обороны округа не желательно переключать на Владивосток. Это для военных не принципиально и чрезмерно дорого. Не собирается переезжать и дальневосточное командование «Росгвардии». Вероятно, таким образом, на Дальнем Востоке в какой-то степени будет повторять феномен «двух столиц», сложившийся в тандеме Москва – Санкт-Петербург, но на региональном уровне.
Виктор КУДИНОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Полпред Трутнев не торопится выполнять указ президента Путина
- Гектары в Приморье приглянулись жителям практически всех регионов страны
- Гражданам России земля на Дальнем Востоке оказалась не нужна
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам
- Власти Сахалина хотят помочь военным городкам выжить
- Владелец "дальневосточного гектара" в Приморье оформил его в виде Бэтмена
- Многодетные массово отказываются от бесплатной земли
- Голливудский актер Стивен Сигал планирует получить гектар в Приморье
- На Дальнем Востоке началось льготное кредитование получателей "дальневосточного гектара"
- Раскрыты популярные места для подачи заявок на "дальневосточный гектар"
Новости раздела
- Полпред Трутнев не торопится выполнять указ президента Путина
- Дальневосточные аистята встали на крыло под прицелом онлайн-камеры
- В 2019 году в Магаданской области восстановят около 400 гектаров леса
- Сахалинская область получила санитарный вертолет
- Охотничьи хозяйства вносят свой вклад в сохранение амурского тигра на Дальнем Востоке
- Проекты по развитию Дальнего Востока назвали полной профанацией
- Подсчитано, в каком году на Дальнем Востоке России практически не останется населения
- Хабаровск отомстил Владивостоку
- От дальневосточников хотят откупиться
- На Колыме разрешили ловить два "хвоста" горбуши – свободно и бесплатно
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Все магазины "Самбери" закрыли
- Жители и гости Владивостока "собирают" клубнику и огурцы в центре города
- Столицу Приморья и китайский город Сиань впервые связал регулярный авиарейс
- В 2019 году в Магаданской области восстановят около 400 гектаров леса
- Фестиваль экологически чистого творчества пройдет в Приморье
- На Сахалине планируют построить еще 6 гектаров теплиц
- Еще 23 пляжа в Приморье разрешены для купания
- На Некрасовском путепроводе во Владивостоке решили сэкономить время и деньги
- Путин останется у власти после 2024 года
- В платежках появится новая строка