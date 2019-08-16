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Дальневосточники не чувствуют себя в безопасности на улицах города
В последние годы облик Дальнего Востока постепенно начал меняться. Федеральные и региональные власти уделяют большое внимание проблемам развития инвестиционного и делового климата, общественной среды и безопасности. Социологические данные говорят о том, что уровень общественного восприятия ситуации при этом практически не меняется.
Так, несмотря на снижение числа совершаемых в регионах преступлений, августовский опрос Центра социальных инноваций «Черный куб», проведенный в 11 городах-столиц субъектов Дальнего Востока, показал, что дальневосточники по-прежнему не чувствуют себя в безопасности на улицах.
Только в одном городе из одиннадцати число тех, кто не чувствует себя в безопасности на улицах, оказалось меньше 50% – в Магадане. В остальных региональных столицах отрицательно ответили на вопрос исследования «Чувствуете ли вы себя в безопасности на улицах вашего города?» от 51% опрошенных (в Улан-Удэ) до 61% (в Биробиджане). При этом, лишь в двух городах число тех, кто чувствует себя в безопасности на улицах, превысило отметку в 20% – в Южно-Сахалинске и Чите.
В опросе Центра социальных инноваций «Черный куб» приняли участие 11 314 жителей. Выборка исследования основана на половозрастной структуре населения и его территориальном размещении по региональным центрам субъектов Дальневосточного федерального округа.
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