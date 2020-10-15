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Ученые Дальнего Востока одобрили проект НЗМУ
Эксперты РАН и ДВФУ полагают, что опасности для экологии проект не несёт, а имеющиеся замечания инвестор готов устранить
Проект строительства Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ) продолжает вызывать интерес у общественности, поэтому 13 октября во Владивостоке состоялось выездной заседание Комитета РАН по Программе ООН по окружающей среде. Учёным и общественникам представили результаты анализа всех аспектов потенциально возможного воздействия предприятия на окружающую среду, в том числе — и на биоразнообразие примыкающей территории и морской акватории.
НЗМУ разместится на ТОР «Нефтехимический» в районе залива Находка. На предприятии будут выпускать метанол, который используется для изготовления экологического топлива «Евро-5», применяется в лакокрасочной промышленности, деревообработке.
«Производство метанола в России растёт, а внутреннее потребление остаётся на одном и том же уровне. С 2015 по 2019 годы экспорт увеличился на две трети. Это сдерживается имеющимися мощностями, они практически реализованы. А экспортный потенциал существует. Поэтому есть стремление нарастить производство метанола. Сейчас основные мощности сконцентрированы в Сибири и Европейской части России. А главные потребители располагаются как раз на Востоке», — сказал профессор, заместитель руководителя Инженерной школы ДВФУ Валерий Петухов.
Планируется, что завод начнёт работать в 2023 году. Старт активного этапа реализации проекта вызвал много вопросов у общественности. Жители Приморья опасаются, что запуск НЗМУ может навредить окружающей среде.
С точки зрения науки
Безопасность и работоспособность НЗМУ оценивали по методу HAZOP — это процесс детализации и идентификации проблем опасности и работоспособности системы. В основе такого исследования лежит целенаправленный поиск отклонений от целей проекта.
Как рассказал профессор Валерий Петухов, при проведении экспресс-анализа эксперты университета рассмотрели риски природных катаклизмов, возможность остановки завода из-за человеческого фактора и даже вероятность взрывов. Как показали результаты изысканий, ни одна из спрогнозированных учёными ситуаций не приведёт к каким-либо серьёзным последствиям.
«Местный рельеф сложен из отложений, которые склонны к возникновению оползней, смещений грунта. Конечно, должны быть проведены тщательные инженерно-геологические изыскания, которые позволят чётко зафиксировать площадку, чтобы те землетрясения и сдвиги, которые могут там произойти, никак не сказались на безопасности и устойчивости предприятия», — отметил Валерий Петухов.
Работы в этом направлении на предприятии уже начали.
Профессор добавил, что, согласно заключениям государственных уполномоченных органов, участок, где планируется строительство, не имеет ограничений для промышленного освоения: он не попадает под охраняемые природные территории, памятники природы, объекты всемирного наследия, там отсутствуют растительность и представители животного мира из Красной книги.
Природный контроль
Отдельно были представлены предложения по контролю за экологической обстановкой в заливе Находка. В местных водах предлагается установить 29 станций для постоянного мониторинга содержания загрязняющих веществ и здоровья экосистемы.
«Станции будут проводить исследования раз в год. Это достаточно трудоёмкая работа: собрать все данные, обработать, нанести на карту. Эти сроки соответствуют российскому законодательству», — пояснил руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов ННЦМБ ДВО РАН Сергей Масленников.
Контролировать состояние экосистемы планируется также при помощи «индикаторных организмов»: морских гребешков, морских ежей, трепанга и водорослей. Они очень тонко реагируют на токсичные вещества: в случае их наличия в воде либо погибают, либо перестают размножаться. Кроме того, вышеназванные организмы обладают возможностью фильтровать воду и поглощать из неё некоторые вредные компоненты.
«Важно, чтобы эти мероприятия не мешали технологическому циклу, а вписывались в него. Это возможно, поскольку у нас имеются все необходимые наработки: оптимальные конструкции, схемы отсадки на донные плантации, системы мониторинга загрязнений», — подчеркнул Сергей Масленников.
Руководство НЗМУ планирует внедрять и пока что необязательные процедуры по контролю за экологической обстановкой. Как рассказал директор завода Виктор Гребенюков, на предприятии заложат систему мониторинга, которая будет в автоматическом режиме снимать показания и передавать их в контролирующие органы. Действующее российское законодательство пока что не обязывает инвесторов устанавливать подобное оборудование.
При реализации проекта учитывается мнение не только экспертного сообщества, но и общественников.
«В мае месяце мы проводили общественные слушания по техническому заданию. Они проходили довольно активно, к нам поступило более 110 замечаний и предложений от общественности. Многие из них дублировались, но было около 14 интересных идей, которые мы взяли в работу. Некоторые требуются по действующему законодательству, часть мы взяли потому, что понимаем, что людей это беспокоит», — сказал Виктор Гребенюков.
Собравшиеся на заседании эксперты сошлись в одном: НЗМУ быть. Советник президента РАН, учёный секретарь Комитета РАН по Программе ООН по окружающей среде Виктор Усов подчеркнул, что ключевая позиция научного сообщества заключена в необходимости учёта всех настоящих и будущих рисков для окружающей среды при реализации проекта.
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