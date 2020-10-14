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Власти Приморья следят, чтобы пандемия не оставила приморцев без работы

14 Октября 2020, 17:44 | Дальний Восток

В крае реализуется программа по содействию занятости населения

В Приморье активно реализуется программа по содействию занятости населения, которые позволяют снизить напряженность на рынке труда в регионе. За два месяца, с 1 августа по конец сентября, работу в Приморском крае нашли порядка 5,5 тысяч человек. И это в условиях особого режима повышенного готовности, введенного в регионе из-за COVID-19. Об этом сообщает «Золотой Рог».

Как отмечают в правительстве Приморья на конец сентября количество вакансий, зарегистрированных в службе занятости населения Приморского края, составляет более 64,5 тысяч, из них по 70% вакансий требуются сотрудники со средне-профессиональным образованием, по 10% – с высшим.

Между тем снизить напряженность на рынке труда помогает госпрограмма «Содействие занятости населения Приморского края на 2020-2027 годы», в ходе которой органы службы занятости помогают людям найти работу, а работодателям – сотрудников. Также в ходе ее реализации гражданам подбирают такую работу, чтобы они вместе со своей семьей смогли переехать в другую местность для трудоустройства.

По словам министра труда и соцполитики Приморья Светланы Красицкой, с 1 августа по конец сентября численность безработных сократилась на несколько тысяч.

 «Благодаря предпринимаемым мерам только за два последних месяца, с 1 августа по конец сентября этого года, численность безработных удалось сократить с 34 тысяч до 28,6 тысячи человек», – подчеркнула министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая.

На данный момент Наибольшая потребность в работниках заявлена в сфере строительства (30%), сельского хозяйства (16%), обрабатывающих производств (15%), государственного управления (военное, социальное обеспечение) (7%), торговли (6%), здравоохранения (5%) и образования (4%).

Отметим, что правительство края держит руку на пульсе и беспокоится за предприятия региона, которые оказались под ударом пандемии. Именно из-за этого власти дали добро на работу многих компаний, чтобы владельцы бизнесов и их сотрудники, не остались без средств к существованию.

Даже на фоне надвигающейся второй волны правительство края не спешит закрывать предприятия на карантин и как-то сильно ограничивать их деятельность.

 

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Теги: кожемяко  приморье  безработица  работа 



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