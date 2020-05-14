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На Дальнем Востоке открыт еще один супермост
Россия разрешила ввод в эксплуатацию первого автомоста в Китай
Министерство строительства и ЖКХ России разрешило ввод в эксплуатацию первого автомобильного моста из страны в Китай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.
Автомост, пролегающий над рекой Амур, соединит российский город Благовещенск и расположенный через границу китайский Хэйхэ. Его ввод в эксплуатацию состоится, когда будут сняты введенные из-за коронавируса ограничения.
После того как мост будет открыт, по нему ежегодно будут передвигаться около трех миллионов человек, а также перевозить шесть миллионов тонн грузов.
Стоимость проекта составила примерно 18,8 миллиарда рублей.
Строительство уникального автомоста завершилось еще в конце ноября 2019 года. Возведение моста через Амур Москва и Пекин обсуждали в течение 20 лет.
Ранее Благовещенск Амурской области ограничил связи с Китаем. В частности, он приостановил культурный обмен и официальные визиты в страну на время вспышки коронавируса.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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