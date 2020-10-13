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Вы детей кормите: Олег Кожемяко оказался в шоке от детского питания в школах края
Выводы сделаны и ответственные за такую еду будут наказаны
Глава Приморского края Олег Кожемяко неожиданно для всех заехал в несколько школ Владивостока, где проверил качество питания детей. То, что он увидел и попробовал – повергло его в шок. Об этом сообщает «Золотой Рог».
О визите в школу №38 и гимназию №2 он написал в своей страничке в «Инстаграм». Глава края открыто заявил, что очень расстроился итогами своей внеплановой проверки.
«Сегодня заехал в школу 38 и вторую гимназию во Владивостоке без предупреждения. Искренне расстроен увиденным. Вроде чисто и на столах всё есть, но, если вникнуть, начинаются вопросы. Нет гибкого ассортимента в меню, чтобы дети могли выбрать то, что им понравится. Почти половина еды уходит в бак - дети не доедают. Значит не нравится? Значит, надо подбирать блюда, проводить опросы среди школьников, а не просто осваивать бюджетные средства, которые увеличены в этом году», - сообщил глава Приморья.
Также он добавил, что дети региона не заслуживают такого отношения и все выводы, в отношении ответственных за питание школьников – уже сделаны. И именно они послужат хорошим уроком для других.
«Такого отношения к детям терпеть не станем. Оргвыводы в отношении чиновников от образования и компаний, которые кормят детей уже сделаны. Надеюсь, это станет уроком для других.
Вы детей кормите, а не галочки в ведомостях ставите», - дополнил в социальной сети свой пост Олег Кожемяко.
В свою очередь пользователи «Инстаграма» бурно прокомментировали пост губернатора:
«Олег Николаевич молодец!», «Наконец-то, давно пора проверить, чем кормят наших детей!», «Да эти проверки очень хорошо . У меня ребенок жалуется на питание в школе».
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