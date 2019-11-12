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Дальневосточникам могут вернуть прежний пенсионный возраст
После пенсионной реформы удержать жителей в регионе стало практически невозможно
Вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин — предложили правительству в Госдуме. Об этом «Известиям» рассказал глава парламентского комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Он считает, что население, проживающее в суровых климатических условиях, заслуживает особых привилегий.
Как ни надеялись московские власти, идиотов на Дальнем Востоке не оказалось - как только чудовищная реформа была запущена, из ДФО резко усилился отток населения. Жить в климатическом аду, да еще на краю цивилизации желающих практически нет. Сегодня многих от эвакуации удерживает лишь отсутствие необходимых средств.
«ДФО — особая территория с суровыми климатическими условиями. Для того чтобы люди туда приезжали и оставались, нужна особая мотивация. Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы», — заметил Харитонов.
Он добавил, что в настоящее время наблюдается отток жителей из северных регионов, и он заметно вырос после пенсионной реформы.
Эксперты считают, что инициатива не будет поддержана, поскольку другие регионы с тяжелыми климатическими условиями тоже могут потребовать преференций.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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