Жители Приморья могут указать властям, как сделать жизнь в крае комфортнее

В регионе успешно реализовывается проект «Народный бюджет»

В крупных городах Приморья, а именно во Владивостоке, Артеме, Находке и Уссурийске реализовываются проекты в рамках реализации программы «Народный бюджет». Основная часть работ, которая была запланирована, уже выполнена. Об этом сообщает «Золотой Рог».

Как показала практика, инициативное бюджетирование оказалось не предвыборной временной акцией, а постоянным проектом, который успешно начал приживаться в Приморье. В следующих годах власти региона продолжат использовать «Инициативное бюджетирование» как инструмент для определения приоритетов в расходовании средств.

Напомним, что выбирать объекты, которые вошли в «Народное бюджетирование» пришли 1 июля несколько десятков тысяч человек. Жители Артема, Владивостока, Находки и Уссурийска отдали свой голос за те объекты, которые, по их мнению, больше всего нуждались в ремонте, реставрации или просто улучшении.

Во всех городах, где проходило голосование, контроль над реализацией проекта ведется не только со стороны властей, но и от представителей общественности. Общественные наблюдатели следят за тем, чтобы работы выполнялись в срок, подрядчики все делали так, как нужно и чтобы реализация проектов устраивала местных жителей.

В планах региональных властей в следующем году реализовать инициативное бюджетирование на всей территории края. И это будет воплощено в жизнь, если проект будет по достоинству оценен жителями Приморья.

По словам председателя Правительства региона Веры Щербиной, данный проект может сделать жизнь в крае комфортнее.

«Запуск подобного проекта – это не только возможность сделать территории края комфортнее для жизни, но и вовлечь население в этот процесс. Ведь именно люди могут сказать, какие проекты нужны для развития их территории, на что можно направить финансовые ресурсы», – подчеркнула председатель Правительства региона Вера Щербина.