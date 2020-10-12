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Жители Приморья могут указать властям, как сделать жизнь в крае комфортнее
В регионе успешно реализовывается проект «Народный бюджет»
В крупных городах Приморья, а именно во Владивостоке, Артеме, Находке и Уссурийске реализовываются проекты в рамках реализации программы «Народный бюджет». Основная часть работ, которая была запланирована, уже выполнена. Об этом сообщает «Золотой Рог».
Как показала практика, инициативное бюджетирование оказалось не предвыборной временной акцией, а постоянным проектом, который успешно начал приживаться в Приморье. В следующих годах власти региона продолжат использовать «Инициативное бюджетирование» как инструмент для определения приоритетов в расходовании средств.
Напомним, что выбирать объекты, которые вошли в «Народное бюджетирование» пришли 1 июля несколько десятков тысяч человек. Жители Артема, Владивостока, Находки и Уссурийска отдали свой голос за те объекты, которые, по их мнению, больше всего нуждались в ремонте, реставрации или просто улучшении.
Во всех городах, где проходило голосование, контроль над реализацией проекта ведется не только со стороны властей, но и от представителей общественности. Общественные наблюдатели следят за тем, чтобы работы выполнялись в срок, подрядчики все делали так, как нужно и чтобы реализация проектов устраивала местных жителей.
В планах региональных властей в следующем году реализовать инициативное бюджетирование на всей территории края. И это будет воплощено в жизнь, если проект будет по достоинству оценен жителями Приморья.
По словам председателя Правительства региона Веры Щербиной, данный проект может сделать жизнь в крае комфортнее.
«Запуск подобного проекта – это не только возможность сделать территории края комфортнее для жизни, но и вовлечь население в этот процесс. Ведь именно люди могут сказать, какие проекты нужны для развития их территории, на что можно направить финансовые ресурсы», – подчеркнула председатель Правительства региона Вера Щербина.
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