Застрявших в Таиланде и других "злачных" местах россиян авиаторы обдерут как липку

«Аэрофлот»: часть пассажиров с билетами российских авиакомпаний заплатит за вывоз из-за границы

Часть пассажиров, которых российские авиакомпании вывозят из-за рубежа в Россию, должны будут купить новые билеты даже при наличии билетов на рейсы других российских перевозчиков.

Источник “Коммерсанта” в «Аэрофлоте» рассказал, что к их числу относятся те, кто уже запросил возврат у первоначального перевозчика. Даже в случае, если первоначальный перевозчик еще не вернул деньги, билет отображается в базе первоначальной авиакомпании как предъявленный к возврату, говорит он. Соответственно, она не будет осуществлять расчет с той компанией, которой фактически совершен вывозной рейс, поясняет источник “Ъ”.

«Также если информация от Минкомсвязи о пассажирах, имеющих билеты на рейс другого российского перевозчика, поступила к нам менее чем за 24 часа, мы не сможем его переоформить на наш рейс,— добавил собеседник “Ъ” в «Аэрофлоте».— В данном случае также потребуется оформление нового билета. Позднее пассажир сможет запросить возврат у первоначального перевозчика».

По его словам, на данный момент все остальные пассажиры с билетами «Победы», «Уральских авиалиний», S7 «отработаны с этими компаниями»: билеты на них переоформлены на рейсы «Аэрофлота».

Россияне, у которых были на руках билеты авиакомпаний S7 и «Уральские авиалинии», столкнулись с тем, что для вылета на рейсах «Аэрофлота» из Ларнаки и Пхукета 10 апреля им пришлось оплатить билеты. Это вызвало недоумение туристов, так как, согласно решению Росавиации, если на руках у пассажира есть неиспользованный билет российского перевозчика, такой пассажир должен быть бесплатно принят на борт на основании этого билета. Сообщалось, что российские компании впоследствии проведут между собой зачеты по итогам перевозок этих пассажиров.