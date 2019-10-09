www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.87 р. 100 JPY: 60.51 р.
EUR: 71.24 р. 10 CNY: 90.98 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Рыбная отрасль
Распечатать

Первым супер траулерам Русской Рыбопромышленной Компании даны имена

09 Октября 2019, 11:10 | Дальний Восток
Они названы в честь заслуженных ветеранов компаний, входящих в РРПК: "Капитан Вдовиченко" и "Механик Маслак".
 
 
Первые из серии супер траулеров, которые строятся для Русской Рыбопромышленной Компании на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге, получили имена.
 
«Новые суда будут носить имена людей, которые всю свою жизнь связали с рыбалкой, с рыбалкой на Дальнем Востоке, - подчеркнул генеральный директор РРПК Фёдор Кирсанов. – К сожалению, совсем недавно их не стало. И мы приняли решение сохранить память о них в истории нашей компании и рыбопромыслового флота, назвав в их честь первые супер траулеры».
 
Анатолий Владимирович Вдовиченко (1937-2017) – воспитанник детского дома. Самостоятельно принял решение связать жизнь с морем в 19 лет, поступив в Одесское высшее мореходное училище.
 
Работал 2-ым, 3-им, старшим помощником капитана. В компаниях - предшественниках Русской Рыбопромышленной Компании проработал почти 30 лет с 1970 по 1998 год. Первый рейс в качестве капитана-директора выполнил уже в 33 года на БМРТ «Медик». Работал на БМРТ «Герои Широнинцы», МРКТ «Владимир Старжинский». За годы работы поощрен правительственными грамотами и наградами.
 
Анатолий Владимирович был глубоко предан профессии и до последнего служил интересам отрасли. Выйдя на пенсию в 1998 году, продолжил передавать опыт молодому поколению. Преподавал морские специальности в Совгаваньском ПТУ №13 до самой смерти в 2017 году.
 
Василий Федосеевич Маслак (1952 - 2018) выбрал морскую профессию по примеру старшего брата, служившего на флоте. Окончил мореходное училище по специальности судомеханик. В 20-летнем возрасте был распределен в Рыбокомбинат п.Лососина (компания-предшественник РРПК), где работал до 2009 года.
 
Уже в 26 лет занял должность главного механика благодаря высокому профессионализму и ответственности. За его плечами – почти 40 лет безаварийной работы, множество рацпредложений и разработок, внедренных на вверенных ему судах. Был механиком универсалом и работал на промысловых судах любого класса от СРТМ до МРКТ. Пользовался авторитетом безупречного специалиста не только у коллег. К экспертизе Василия Маслака обращались поставщики судовых запчастей из разных регионов страны. За годы работы неоднократно поощрялся грамотами и благодарностями, награжден знаком «За безаварийную работу» на судах флота.
 
***
 
Адмиралтейскими верфями для РРПК будет построено 10 современных супер траулеров. Вся серия будет строиться парами, по два судна в год с интервалом около года между парами. Общий объем инвестиций в строительство серии – более 65 млрд рублей.
 
Каждое новое судно, которое будет построено для Русской Рыбопромышленной Компании, рассчитано на ежегодный вылов порядка 60 тысяч тонн рыбы. Это в два раза превышает производительность судов, составляющих сегодня флот РРПК и многих других российских компаний, работающих на бассейне. Суда будут оборудованы современной фабрикой, способной осуществлять глубокую безотходную переработку всего улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью, прежде всего филе минтая и сурими. Мощность такой фабрики по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью увеличена более чем в два раза по сравнению с аналогами.
 
Строительство ведется в рамках государственной программы ивестиционных квот.
 
Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными виды рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь. www.russianfishery.ru
 

 

Автор:
Теги:






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]