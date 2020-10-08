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Олег Кожемяко договорился: 2021 года Приморский край начнет масштабную газификацию

08 Октября 2020, 18:15 | Дальний Восток

Губернатор Приморья и председатель правления ПАО «Газпром» заключили ряд договоренностей

Масштабная газификация Приморского края и объектов в нем начнется в 2021 году и продлится до 2025 года. Об этом договорились глава региона Олег Кожемяко и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, сообщает «Золотой Рог».

Так, согласно подписанным соглашениям, совсем скоро газ будет проведен в Уссурийск, Находку, Надеждинский район и Всероссийский детский центр «Океан», котельная которого должна перейти на «голубое топливо» уже в конце 2021 года.

Также стороны договорились о том, что первым делом газ проведут в ТОРы Приморского края и населенные пункты, расположенные рядом с ними.

В своем «Инстаграм» Олег Кожемяко сообщил, куда еще будет проведен газ в ближайшее время.

"На газ переведут объекты в Уссурийске, подключат микрорайон Радужный, в дальнейшем Спасский цементный завод и объекты в Надежинском районе. В 2021 году газ придет в Находку. Новая программа на 2021-2025 годы позволит построить новый малотоннажный завод по сжижению газа и автозаправочные станции на этом виде топлива. Конечно, приход газа должен сопровождаться уменьшением стоимости тарифа на тепло для населения, там, где эти объекты будут подключены," — уточнил на своей странице в социальной сети глава края.

Между тем предприятия Приморского края будут предлагать «Газпрому» услуги и товары, которые будут интересны предприятию. Об этой договоренности стороны также подписали документ – дорожную карту. Она будет действительна до 2022 года.

 

 

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Теги: газ  приморье  газпром  кожемяко 



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