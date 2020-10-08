Автор романа "Казус Кукоцкого" Людмила Улицкая может стать лауреатом Нобелевской премии

Такое предположение высказал российский писатель Дмитрий Быков

Весь мир застыл в ожидании нового лауреата Нобелевской премии по литературе, которого объявят уже сегодня, 8 октября в Стокгольме. Среди номинантов российская писательница Людмила Улицкая, автор таких книг как «Казус Кукоцкого», «Зеленый шатер», «Лестница Якова», «Медея и её дети» и другие, сообщает «Золотой Рог».

По мнению другого знаменитого отечественного писателя Дмитрия Быкова, достойными Нобелевской премии две писательницы: француженка Мариз Конде и россиянка Людмила Улицкая.

Отметим, что на данный момент в мире всего 116 лауреатов данной премии в области литературы. Первым человеком, который получил её в 1901 году стал французский поэт Сюлли-Прюдом.

Между тем, данная премия по литературе вручается тем писателям и поэтам, которые внесли огромный вклад в развитие мировой литературы. Номинантов отбирает специальная Шведская академия, основанная в 1786 году.

Досье "Золотого Рога": Людмила Евгеньевна Улицкая – прозаик, сценарист и переводчик. Одна из самых известных современных русских писательниц. Первая женщина, которая получила «Русский Букер». Двукратный лауреат отечественной премии «Большая книга». Победитель крупных международных литературных конкурсов: французской авангардной премии Медичи и итальянской – Гринцане Кавур. В 2009 году была номинирована на Международного Букера.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.