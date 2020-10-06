НЗМУ строится под чутким руководством губернатора Приморья и жителей Находки

Количество негативно настроенных представителей общественности заметно снизилось

2 октября глава Приморского края Олег Кожемяко вновь провёл заседание экологического совета, который призван следить за процессом строительства Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ).

В мероприятии, помимо членов совета участвовали министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Игорь Степаненко, глава Находки Тимур Магинский, руководство АО «НЗМУ», представители администрации и думы НГО, представители контрольно-надзорных органов и общественники.

В своём выступлении Олег Кожемяко подчеркнул, что представителям НЗМУ удалось поменять мнение некоторых жителей Находки, которые были категорически против возведения завода. Также он добавил, что работа с населением будет продолжаться ровно до тех пор, пока большая часть горожан не убедится в том, что предприятие будет безопасным и полезным городу и краю. Более того, граждане Находки и ближайших населенных пунктов уже подали 600 заявление о приеме на работу в НЗМУ.

Стоит отметить открытую работу руководства НЗМУ с населением. На протяжении долгого времени ведется разъяснение о том, что из себя будет представлять производство минеральных удобрений. При этом руководители проекта готовы вступать в диалог и отвечать на каверзные вопросы, проводить исследования, которые доказывают безопасность и экологичность производства. Также обращение к властям края и Находкинского ГО гарантирует, что предприятие настроено работать на благо города и региона.

Глава Приморья Олег Кожемяко на заседании подчеркнул, что информационная открытость и экологическая безопасность любой крупной компании, которая строится в регионе – основа доверительного отношения между гражданами и предприятия, заходящего в Приморье. Граждане могут убедиться и лично посмотреть, проверить, как ведутся работы в соответствии с поручениями Олега Кожемяко.

Отметим, что во время заседания экологического совета выступил исполнительный директор НЗМУ Виктор Гребенюков, который заявил, что еще один подготовительный этап к строительству был завершен.

Так как НЗМУ должен быть максимально защищенным объектом, на нем должна реализовываться процедура HAZOP, которая проверяет по особой методике возможные опасные факторы при возведении новых объектов.

«К нам поступают различные просьбы и предложения, мы к ним прислушиваемся. В частности, проведена процедура HAZOP. Она не обязательна с точки зрения законодательства, но руководство АО «НЗМУ» осознаёт обеспокоенность горожан, и пошло навстречу. В течение полутора месяцев эксперты рассматривали все возможные причины возникновения ЧП – от землетрясения до человеческого фактора, - проводили математическое и физическое моделирование ситуаций и расчет возможных последствий и составляли рекомендации по предотвращению негативного влияния на окружающую среду. Результаты этой работы будут готовы 13 октября. Параллельно с этим академики ДВО РАН проводят оценку влияния будущего завода минеральных удобрений на морскую биоту», – сообщил Виктор Гребенюков.

В свою очередь глава края, под председательством которого и состоялся экологический совет, подчеркнул, что АО «НЗМУ» ведет отличную работу с населением и стремится к открытости и безопасному производству.

«Вы делаете правильные шаги и видите, что результат есть. Это лишь начало пути. Такую работу нужно продолжать, чтобы завод был в радость людям. Чтобы им гордились, как высокотехнологичным производством, которое делает нашу жизнь лучше»., – отметил губернатор Приморья.

Помимо вопросов, касающихся строительства НЗМУ, на заседании экологического совета были затронуты и другие. К примеру, подготовка квалифицированных кадров для предприятия, которые готовит ДВФУ и учреждения среднего профессионального образования. Так как НЗМУ является социально ответственным предприятием, он взял шефство над детской футбольной командой. Кроме того, предприятие активно сотрудничает с обществами инвалидов Находки и Врангеля в сфере трудоустройства граждан с ограниченными возможностями.