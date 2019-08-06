Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Еще в одном крупном китайском городе откроется генконсульство России
Жители и гости Приморского края часто посещают этот город
Российское генконсульство в Харбине, учредить которое РФ и КНР договорились еще осенью 2015 года, откроется до конца нынешнего года.
Об этом «Известиям» рассказали несколько знакомых с ситуацией дипломатических источников. Эта пятая консульская точка России на территории Китая позволит существенно продвинуть торгово-экономическое приграничное сотрудничество двух стран и заметно улучшить защиту интересов российских граждан. Их число в граничащих с Россией районах КНР исчисляется тысячами. Кроме того, дипломатическое присутствие в Харбине несет и символический смысл: этот китайский город, основанный русскими строителями в конце XIX века, по-прежнему может похвастаться большим количеством типично русских зданий и тем, что только здесь, если верить путеводителям, даже зимой едят мороженое.
Деньги есть, сотрудников ищут
Договоренность об открытии генеральных консульств России в китайских городах Харбин и Ухань и китайских дипмиссий во Владивостоке и Казани (работу диппредставительств обычно запускают по парному принципу) была достигнута двумя странами еще в сентябре 2015 года. Китай свои консульства на российской территории открыл. Во Владивостоке оно появилось тогда же, генконсульство в Казани — около года назад. А вот у российской стороны этот процесс застопорился.
В Ухани по-прежнему идет строительство новых площадок под здания будущих миссий. В случае с Харбином, пояснил «Известиям» один из дипломатических источников, вопрос об открытии консульства долгое время упирался в финансовую сторону. Но в конечном счете он был решен с министерством финансов, и в феврале 2019 года вышло официальное распоряжение правительства об открытии генконсульства.
— На данном этапе подбирается личный состав, идет оформление сотрудников и подготавливается материальная база, то есть это чисто технический процесс, — сказал один из собеседников «Известий».
В конечном итоге новая дипмиссия России займет здание на территории в 2 га, в котором с 1924 по 1962 год располагалось генконсульство СССР. По оценкам другого собеседника «Известий», капитальная реконструкция этого здания займет еще год-полтора, и на первых порах новая консульская точка разместится во временных помещениях. По словам источников «Известий», общая численность дипсостава будет больше, чем у среднестатистического российского посольства: работать в Харбин отправятся 10 дипломатов.
Приграничный вопрос
В прошлом Харбин часто именовали русским городом, поскольку основали его, по сути, именно представители нашей страны — строители и служащие Китайско-Восточной железной дороги, переехавшие туда для работы и оставшиеся там на долгие годы. После революции 1917 года на волне белой эмиграции с Дальнего Востока русское население Харбина и вовсе оказалось самым многочисленным за пределами бывшей Российской империи. К 1930 году в этом китайском городе действовали 26 православных церквей, десятки русских школ и даже несколько высших учебных заведений.
И хотя в 1940–1960 годы русскоязычное население стало массово покидать Харбин (нередко их репатриировали в СССР насильно), русское культурное влияние в этом городе сохранилось. Как утверждается в одном из путеводителей, Харбин — единственный китайский город, где мороженое едят даже зимой, а на полках в домах местных жителей нередко стоят матрешки — они, по местным поверьям, приносят счастье.
Харбин — это административный центр провинции Хэйлунцзян, которая занимает весомое место в приграничной торговле.
— Провинция Хэйлунцзян — наиболее крупный торговый партнер России среди всех китайских регионов. Именно на нее выходит российский нефтепровод, по которому поставляется основная часть экспортируемой в Китай нефти, и именно туда пойдет российский природный газ по ответвлению от газопровода «Сила Сибири», — пояснил «Известиям» значимость российского дипломатического присутствия в этой китайской провинции эксперт-китаист из Института Дальнего Востока РАН Владимир Портяков.
Схожую мотивацию выдвинул и источник в дипкругах.
— Из Пекина и Шэньяна (там расположено одно из российских генконсульств) не всегда видно, что происходит на границе и какие есть возможности для развития приграничного сотрудничества. Сейчас мы выстраиваем всё по наитию, а генконсульство поможет перевести это на системную основу и понять, чего хотят китайцы, что мы можем предложить, — пояснил целесообразность открытия точки в Харбине один из собеседников «Известий».
Второй аспект, по его словам, состоит в оказании консульской помощи. А спрос на нее огромен — благодаря безвизовому режиму в провинции Хэйлунцзян порой бывает по несколько тысяч россиян в день.
— Общая граница почти 4 тыс. км, и на ней очень много проблем: кого-то задержали, кто-то умер, заболел, попался с наркотиками. Так что без работы консульство в Харбине не останется, — резюмировал дипломатический источник.
Сейчас на территории Китая, помимо посольства в Пекине, действуют генеральные консульства России в Шанхае, Гонконге, Шэньяне и Гуанчжоу. Большим числом консульских точек Россия может пока похвастать только в Германии, где их пять.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Еще в одном крупном китайском городе откроется генконсульство России
- Бизнес-гороскоп: У Раков в клешнях окажутся крупные суммы
- Подсчитано, в каком году на Дальнем Востоке России практически не останется населения
- Кураторы Дальнего Востока полностью провалили программу развития региона
- На Дальнем Востоке появится еще один космодром
- В Минобороны заговорили о восстановлении Дальневосточного военного округа
- 12 жителей Приморья стали миллионерами
- В споре о Курилах Приморью отведена незавидная роль
- Дальневосточники хотят железную дорогу на Сахалин и офшорную зону
- Полпред вынужден лично уговаривать молодежь не уезжать из региона
Новости раздела
- Еще в одном крупном китайском городе откроется генконсульство России
- Бизнес-гороскоп: У Раков в клешнях окажутся крупные суммы
- Амурскому тигру нужен безопасный коридор для перехода в Китай
- Сергей Шенталинский: В Магадане люди не живут, а выживают
- Полпред Трутнев не торопится выполнять указ президента Путина
- Дальневосточные аистята встали на крыло под прицелом онлайн-камеры
- В 2019 году в Магаданской области восстановят около 400 гектаров леса
- Сахалинская область получила санитарный вертолет
- Охотничьи хозяйства вносят свой вклад в сохранение амурского тигра на Дальнем Востоке
- Проекты по развитию Дальнего Востока назвали полной профанацией
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Приморье останется без яблок, слив, персиков, нектаринов и груш из Китая
- На "дальневосточных гектарах" появится сеть магазинов
- В Приморье продан интернет-провайдер "АльянсТелеком"
- В Приморье строительство поселка ЖСК "Остров" вышло на финишную прямую
- В Приморье введен режим ЧС
- Гостям и жителям Владивостока предложат новый туристический маршрут
- Кожемяко просит вторую взлетно-посадочную полосу
- Индивидуальное жилищное строительство в Приморье: безвкусно, дорого и долго
- На Дальнем Востоке кадры с "грамотной устной и письменной речью" не нужны?
- На Сахалине запустили новый сервис для предпринимателей