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Дальневосточников из коронавирусного заточения будет спасать "Аврора"
В транзитной зоне в Южной Корее застряли приморцы, хабаровчане, сахалинцы…
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал направил письмо Сергею Собянину, который возглавляет рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом. В письме изложена просьба - открыть небо для вывоза наших граждан, которые застряли в транзитной зоне в Южной Корее.
По последним данным, сейчас там находится 128 человек с Сахалина, Приморья, Хабаровского края, Бурятии и других регионов Дальнего Востока. Есть дети. После закрытия границ они не могут вернуться домой.
Авиакомпания «Аврора» уже готовит три борта для вывоза россиян - на Сахалин, в Приморье и Хабаровский край. Для этого сейчас нужно только разрешение на вылет. В Хабаровск прилетят не только хабаровчане, но и жители других регионов Дальнего Востока, например, Бурятии.
Фото "СахалинМедиа".
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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