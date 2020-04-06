Дальневосточников из коронавирусного заточения будет спасать "Аврора"

В транзитной зоне в Южной Корее застряли приморцы, хабаровчане, сахалинцы…

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал направил письмо Сергею Собянину, который возглавляет рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом. В письме изложена просьба - открыть небо для вывоза наших граждан, которые застряли в транзитной зоне в Южной Корее.

По последним данным, сейчас там находится 128 человек с Сахалина, Приморья, Хабаровского края, Бурятии и других регионов Дальнего Востока. Есть дети. После закрытия границ они не могут вернуться домой.

Авиакомпания «Аврора» уже готовит три борта для вывоза россиян - на Сахалин, в Приморье и Хабаровский край. Для этого сейчас нужно только разрешение на вылет. В Хабаровск прилетят не только хабаровчане, но и жители других регионов Дальнего Востока, например, Бурятии.

Фото "СахалинМедиа".