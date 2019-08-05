www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.64 р. 100 JPY: 60.44 р.
EUR: 71.71 р. 10 CNY: 93.14 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Бизнес-гороскоп: У Раков в клешнях окажутся крупные суммы

05 Августа 2019, 18:20 | Дальний Восток

Гороскоп на неделю с 5 по 11 августа

ОВЕН. Не бойтесь неожиданных изменений на работе. Вполне возможно, это путь к успеху. Не забудьте о своих интересах при заключении договоров. Если вы задумали что-нибудь приобрести, то отправляйтесь за покупками в воскресенье.

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь быть хорошим стратегом. И не гонитесь за сиюминутной выгодой. Звезды советуют подумать о приобретении машины в кредит или квартиры в ипотеку. Только нужно все просчитать и изучить условия.

БЛИЗНЕЦЫ. Успешный период в финансовом и профессиональном плане. Вы можете достичь целей, которые для вас очень важны, но до этого они казались вам заоблачными. Теперь же у вас появится четкий план действий, ведущий к победе.

РАК. На этой неделе у вас могут появиться новые партнеры по бизнесу, которые помогут в реализации ваших планов. В среду и четверг возможно поступление довольно крупных сумм денег. В пятницу можно ожидать похвалы от начальства.

ЛЕВ. В понедельник или в среду вероятны новые денежные поступления. Если друг или родственник обратится к вам за финансовой помощью, постарайтесь ему не отказывать. В конце недели вероятны нестыковки в отчетах и проблемы с проверяющими органами.

ДЕВА. Постарайтесь наладить прочные контакты с деловыми партнерами, не стоит подозревать всех в нечестности. Среди тех, с кем вы познакомитесь на этой неделе, могут оказаться весьма полезные для вашего бизнеса люди. В четверг вам придется принимать серьезное решение, которое благоприятно отразится на вашем финансовом положении.

ВЕСЫ. Во вторник могут возникнуть непредвиденные финансовые проблемы. Есть вероятность, что вас подведут партнеры, проявив необязательность и самоуверенность. На этой неделе постарайтесь меньше тратить и больше откладывать.

СКОРПИОН. У вас появится новый стабильный источник доходов. Среда - благоприятный день для обсуждения финансовых дел с партнерами по бизнесу. В пятницу вы убедитесь, что ваши профессиональные навыки нужны и востребованы.

СТРЕЛЕЦ. Не грех использовать почти любую возможность заработать (только не авантюрную), чтобы улучшить ваше материальное положение. Если вы приложите максимум усилий, вас будет ожидать неплохой результат.

КОЗЕРОГ. В понедельник и среду не стоит брать кредиты. А вот работу вполне можно поменять на более доходную. В конце недели не исключены телефонные звонки от мошенников. Никому не говорите данные своих банковских карт.

ВОДОЛЕЙ. Финансовое положение может оказаться весьма шатким, особенно в середине недели. Всё, что может сломаться и порваться, сделает это в самый неподходящий момент, потребовав срочных трат. В пятницу возможны незначительные денежные поступления.

РЫБЫ. В деловых отношениях учитывайте свои интересы, но не забывайте и об интересах партнеров. Иначе вас ждут конфликты. Финансовое положение достаточно стабильно, но оно все-таки не оправдывает ваших надежд. Наберитесь немного терпения, и успех придет.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: гороскоп  прогноз 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]