Бизнес-гороскоп: У Раков в клешнях окажутся крупные суммы

Гороскоп на неделю с 5 по 11 августа

ОВЕН. Не бойтесь неожиданных изменений на работе. Вполне возможно, это путь к успеху. Не забудьте о своих интересах при заключении договоров. Если вы задумали что-нибудь приобрести, то отправляйтесь за покупками в воскресенье.

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь быть хорошим стратегом. И не гонитесь за сиюминутной выгодой. Звезды советуют подумать о приобретении машины в кредит или квартиры в ипотеку. Только нужно все просчитать и изучить условия.

БЛИЗНЕЦЫ. Успешный период в финансовом и профессиональном плане. Вы можете достичь целей, которые для вас очень важны, но до этого они казались вам заоблачными. Теперь же у вас появится четкий план действий, ведущий к победе.

РАК. На этой неделе у вас могут появиться новые партнеры по бизнесу, которые помогут в реализации ваших планов. В среду и четверг возможно поступление довольно крупных сумм денег. В пятницу можно ожидать похвалы от начальства.

ЛЕВ. В понедельник или в среду вероятны новые денежные поступления. Если друг или родственник обратится к вам за финансовой помощью, постарайтесь ему не отказывать. В конце недели вероятны нестыковки в отчетах и проблемы с проверяющими органами.

ДЕВА. Постарайтесь наладить прочные контакты с деловыми партнерами, не стоит подозревать всех в нечестности. Среди тех, с кем вы познакомитесь на этой неделе, могут оказаться весьма полезные для вашего бизнеса люди. В четверг вам придется принимать серьезное решение, которое благоприятно отразится на вашем финансовом положении.

ВЕСЫ. Во вторник могут возникнуть непредвиденные финансовые проблемы. Есть вероятность, что вас подведут партнеры, проявив необязательность и самоуверенность. На этой неделе постарайтесь меньше тратить и больше откладывать.

СКОРПИОН. У вас появится новый стабильный источник доходов. Среда - благоприятный день для обсуждения финансовых дел с партнерами по бизнесу. В пятницу вы убедитесь, что ваши профессиональные навыки нужны и востребованы.

СТРЕЛЕЦ. Не грех использовать почти любую возможность заработать (только не авантюрную), чтобы улучшить ваше материальное положение. Если вы приложите максимум усилий, вас будет ожидать неплохой результат.

КОЗЕРОГ. В понедельник и среду не стоит брать кредиты. А вот работу вполне можно поменять на более доходную. В конце недели не исключены телефонные звонки от мошенников. Никому не говорите данные своих банковских карт.

ВОДОЛЕЙ. Финансовое положение может оказаться весьма шатким, особенно в середине недели. Всё, что может сломаться и порваться, сделает это в самый неподходящий момент, потребовав срочных трат. В пятницу возможны незначительные денежные поступления.

РЫБЫ. В деловых отношениях учитывайте свои интересы, но не забывайте и об интересах партнеров. Иначе вас ждут конфликты. Финансовое положение достаточно стабильно, но оно все-таки не оправдывает ваших надежд. Наберитесь немного терпения, и успех придет.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.