70% заявок на "дальневосточную ипотеку" получают одобрение

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике привело свежие данные по важной для региона программе

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК), по состоянию на 20 февраля 3625 человек заключили кредитные договоры на получение «дальневосточной ипотеки». Общая сумма по этим договорам составила 12,6 млрд рублей. С начала действия программы в банки поступило 17099 заявок, из них уже одобрено более 10,3 тыс., еще часть ждут рассмотрения.

«Сейчас статистика, которую наше Агентство получает от 10 банков-участников программы «Дальневосточная ипотека», свидетельствует о том, что более 70% дальневосточных заявителей получают одобрение по своим заявкам. По нашим данным, процент отказов по программе ниже среднего уровня в целом по рынку ипотечного кредитования», – прокомментировал генеральный директор АРЧК Сергей Ховрат.

По количеству выданных кредитов лидерами остаются Приморский край – 979 ипотечных договоров, Республика Саха (Якутия) – 870 договоров и Бурятия – в республике 521 семья получила «дальневосточную ипотеку».

Число банков, выдающих ипотечные кредиты по программе «Дальневосточная ипотека», достигло десяти. Подать заявку и получить кредит теперь можно в ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», банке «ДОМ.РФ», ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк», АКБ «Алмазэргиэнбанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО «Дальневосточный банк», АО «Газпромбанк», ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО Банк «ФК Открытие». Еще четыре банка – ПАО «Россельхозбанк», АО Банк «Долинск», ПАО КБ «Восточный» и ПАО «РОСБАНК» – свои кредитные продукты предложат во втором квартале.

Как заявлялось ранее, список банков, участвующих в программе «Дальневосточная ипотека», определен ее оператором – АО «ДОМ.РФ». За 5 лет по программе общая сумма кредитов составит 450 млрд рублей. Для 14 банков-участников АО «ДОМ.РФ» определил лимит кредитования.

По мнению эксперта ипотечного рынка Сергея Гордейко, этот объем средств «в зависимости от возможного роста рынка это при нынешней структуре конкуренции составляет 30-40 % всей выдачи в ДФО». Эксперт прогнозирует изменение конкуренции на рынке ипотечного кредитования. Заемщикам, подходящим под условия программы, «новостройки в кредит будут продаваться только по программе за небольшими исключениями. Программа также может занять весомую долю от кредитования вторичной недвижимости». И это при условии достаточности предложения на рынке.

«Безусловно, успех “Дальневосточной ипотеки” напрямую зависит от количества жилья и его стоимости. Мы видим необходимость анализа причин удорожания жилья. Необоснованный рост цен, как ранее отметил вице-премьер Юрий Трутнев, нивелирует эффект нужной людям государственной программы. Поэтому сейчас внимание полпреда, министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, губернаторов привлечено к решению вопросов сдерживания чрезмерного роста цен, строительства нового жилья, открытия региональных рынков для привлечения крупных застройщиков», – сказал Сергей Ховрат.

В числе мер, направленных на эффективную реализацию программы, – повышение конкуренции среди застройщиков, конкурсное предоставление участков под строительство на условиях лучшей цены за квадратный метр готового жилья. Первые шаги в этом направлении уже сделаны: в Южно-Сахалинске в присутствии Юрия Трутнева и Александра Козлова было подписано соглашение о сотрудничестве Группы компаний «ПИК» с правительством Сахалинской области, Фондом развития Дальнего Востока и Арктики, Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. «ПИК» займется в регионе строительством жилых домов и производством модульного жилья.

Во Владивостоке принято решение искать новые районы застройки, обеспечивать их инфраструктурой и предоставлять на условиях аукциона компаниям, готовым строить жилье по доступным ценам. Такие участки планируется получить от Минобороны. Кроме того, краевое правительство ведет работу с инвесторами, владеющими крупными участками земли. Их планируется привлечь к реализации проектов строительства под программу «Дальневосточная ипотека».

При этом новые дома под «дальневосточную ипотеку» будут точнее соответствовать спросу, прогнозируют эксперты. «Скорее всего, начнет активнее развиваться сегмент небольших студий, так как в абсолютных цифрах такой продукт станет еще доступнее для молодежи, – считает директор Инвестиционно-девелоперской компании «DNS Девелопмент» Александр Голутвин. В востребованности государственной инициативы эксперт не сомневается: «Программа крайне важная и нужная региону! Надеюсь, за высоким спросом на новое жилье застройщики начнут строить больше. Первые результаты увидим в 2022 году, когда будут вводиться новые дома, учитывающие сегодняшние реалии рынка», – добавил он.