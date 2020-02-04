Дальний Восток признан вымирающим регионом

Жители проблемной территории не хотят ни оставаться здесь, ни рожать детей

В Росстате привели статистические данные по оценке численности постоянного населения в регионах РФ.

Максимальная убыль населения зафиксирована в Приволжском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах: 110,8 тысячи , 54,2 тысячи и 21,3 тысячи человек.

Лидерами рейтинга стали Саратовская (19 тыс. ), Омская (17,6 тыс.) и Кемеровская (16,5 тыс.) области, а также Алтайский край (15,8 тыс.) и Волгоградская область (15,8 тыс.).

Наибольший рост численности населения зафиксирован в СКФО (62 тыс.) и Центральном федеральном округе (61,4 тыс.). Лидером среди регионов стала Московская область (88 тыс.).

Естественная убыль населения определяется не только соотношением рождаемости и смертности, но и объемами миграции.