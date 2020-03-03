Пенсионерам Дальнего Востока хотят подкинуть на дорожку

Пенсионерам, проживающем на Севере и Дальнем Востоке, предложили вернуть право на возмещение стоимости проезда до места отдыха. При этом оплачивать собираются поездку на любом транспорте, включая личный, - кроме такси.

Как выяснили «Известия», такой законопроект, разработанный группой депутатов во главе с руководителем комитета по региональной политике Николаем ХАРИТОНОВЫМ, поддержан Минвостокразвития России. Проблему признают и в Госдуме - парламентарии считают, что россияне, проживающие в суровых климатических условиях, заслуживают транспортных льгот. Ранее подобные инициативы вносились разными ведомствами, однако ни одна из них не была принята. Перед новым составом кабмина поставлена задача по решению социальных проблем граждан, поэтому у документа есть все шансы на принятие, считают эксперты.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минвостокразвития, ведомство поддерживает инициативу о внесении поправок в статью 34 закона «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». Предложение депутатов заключается в том, чтобы пенсионеры могли раз в два года получать компенсацию проезда к месту отдыха любым видом транспорта за исключением такси.

- Ранее у пенсионеров-северян уже было такое право, но оно не всегда реализовывалось, потому что компенсацию можно было получить за билеты на железнодорожный транспорт или, при отсутствии такого сообщения с местом лечения, за билеты на самолет, - пояснил представитель министерства.

Как отметили в Минвостокразвития, согласно законопроекту пенсионеры смогут рассчитывать на компенсацию стоимости проезда по РФ. «Это поможет поправить здоровье большему количеству людей, и это очень важно для нас», подчеркнули в министерстве.

- Мы готовы обсуждать эту инициативу и участвовать в переговорах с правительством по возможности ее принятия, - заявил «Известиям» и первый зампред фракции «Единой России» Андрей ИСАЕВ.

Законопроект был внесён в нижнюю палату в мае прошлого года, однако в той редакции он не нашёл поддержки. Как пояснили «Известиям» в аппарате думского комитета по региональной политике, в тексте документа не было слова «размер», которым регулируются выплаты, в том числе в Трудовом кодексе. Также кабмин попросил авторов назвать источники финансирования. Замечания правительства были учтены, и 12 февраля в законодательной базе нижней палаты появился новый текст, пояснили сотрудники аппарата.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, федеральный координатор проекта «Единой России» «Локомотивы роста» Денис КРАВЧЕНКО заявил «Известиям», что на данный момент на государственном уровне ведется большая работа по созданию комфортных условий для жителей Арктической зоны и Крайнего Севера. Речь идёт о 24 регионах, отнесенных к таким территориям. В связи с этим, например, в прошлом году Минэкономразвития провело анализ условий, в которых бизнес ведет там свою деятельность, отметил депутат.

- Было установлено, что эти условия гораздо хуже, чем в среднем по стране. Предлагаемый законопроект вполне соответствует основной идее по улучшению жизни в этих краях, - заявил «Известиям» парламентарий.

Законопроект поддерживают и во всех оппозиционных фракциях Госдумы.

- Нам необходимо способствовать закреплению населения на этих суровых для проживания территориях. В советское время мы развивали Север именно благодаря тому, что там были серьёзные льготы. На мой взгляд, их надо восстанавливать, в том числе и с помощью меры, предложенной Николаем Харитоновым, - заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил ЕМЕЛЬЯНОВ.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав НИЛОВ также считает, что пенсионеры Дальнего Востока должны иметь преференции.

- Я курирую Ненецкий автономный округ, поэтому знаю, в каких условиях там живёт население. Продукты питания, лекарства, все услуги там дороже. Погодные условия тяжёлые: сильнейшие морозы, полярные ночи. Отсюда нехватка кислорода и витаминов, которые влияют на здоровье. Поэтому любые дополнительные меры поддержки необходимы, - подчеркнул депутат.

О поддержке коллеги по парламенту заявил и зампред фракции КПРФ Валентин ШУРЧАНОВ.

- Мы всегда стоим на социальной защите населения, включая и жителей северных регионов России. Особенно с учётом того, что для жителей последних сегодня острой проблемой является просто покупка авиабилетов. Мы поддержим этот законопроект, - заявил парламентарий, отметивший, что в бюджете есть средства на эти цели.

Вопрос о компенсации отдыха пенсионерам, проживающим на Севере и Дальнем Востоке, ставился неоднократно и очень давно, отметил в разговоре с «Известиями» политтехнолог Дмитрий ФЕТИСОВ.

- Он поднимался во время обсуждения пенсионной реформы. Об этом активно говорили депутаты Госдумы от этих территорий, считающие, что из-за климатических особенностей северяне, особенно малоимущие граждане и пенсионеры, должны сохранить определённые льготы и получать государственные меры поддержки, - напомнил эксперт.

Новое правительство изменило отношение к социальной политике, проблемам населения, и поэтому законопроект уже поддержало профильное ведомство, объяснил он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.