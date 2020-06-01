www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 70.75 р. 100 JPY: 65.95 р.
EUR: 78.55 р. 10 CNY: 99.01 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Доступная медицина
Распечатать

Прибывающих в Приморье граждан обяжут предъявлять справку об отсутствии коронавируса

01 Июня 2020, 08:39 | Дальний Восток

Прибывающих в Приморье из разных регионов страны и других государств граждан обяжут предъявлять справку об отсутствии заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующее решение озвучили на селекторном совещании под руководством Губернатора Олега Кожемяко с главами муниципалитетов в пятницу, 29 мая.

Гостей края, которые не смогут предъявить такой документ, будут направлять в обсерваторы.

 «С 1 июня все граждане, которые прибывают на территорию Приморского края, обязаны иметь при себе справку, оформленную не позднее, чем за 2 дня до вылета, подтверждающую отсутствие заражения коронавирусной инфекцией. Они должны предъявлять ее по требованию и вносить информацию в анкету в обязательном порядке. Те, у кого не будет нужного документа, поедут в обсерваторы на 14-дневный срок», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Возвращающиеся в Приморье жители края, которые не смогут предъявить справку об отсутствии заболевания, будут направляться домой для последующего проживания в течение двух недель в условиях самоизоляции.

Кроме того, во время совещания Губернатору доложили об открытии навигации маломерных судов в Находке.

«Принято решение, которое согласовано с Роспотребнадзором, о разрешении навигации маломерных судов на территории Находкинского городского округа с учетом неукоснительного соблюдения требований постановления Губернатора Приморского края №53-пг “О введении на территории Находкинского городского округа Приморского края дополнительных ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)”», – отметил заместитель председателя Правительства Приморского края Дмитрий Мариза

Еще один вопрос, который обсуждался на совещании, касался организации контрольных мероприятий в сфере торговли и оказания услуг, направленных на выявление не соблюдающих санитарно-эпидемиологические требования предпринимателей.

 «Специалистами управления с 8 мая проведено уже 46 внеплановых выездных проверок в отношении объектов торговли и оказания услуг – это Владивосток, Находка, Уссурийск, Партизанск, Лесозаводск, Спасск-Дальний, Арсеньев, Шкотовский и Черниговский районы. В настоящее время составлено 63 протокола об административных правонарушениях», – уточнила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)

 

Автор:
Теги: кожемяко  коронавирус  самоизоляция 



Новости партнеров







Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]