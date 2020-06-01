Прибывающих в Приморье граждан обяжут предъявлять справку об отсутствии коронавируса

Прибывающих в Приморье из разных регионов страны и других государств граждан обяжут предъявлять справку об отсутствии заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующее решение озвучили на селекторном совещании под руководством Губернатора Олега Кожемяко с главами муниципалитетов в пятницу, 29 мая.

Гостей края, которые не смогут предъявить такой документ, будут направлять в обсерваторы.

«С 1 июня все граждане, которые прибывают на территорию Приморского края, обязаны иметь при себе справку, оформленную не позднее, чем за 2 дня до вылета, подтверждающую отсутствие заражения коронавирусной инфекцией. Они должны предъявлять ее по требованию и вносить информацию в анкету в обязательном порядке. Те, у кого не будет нужного документа, поедут в обсерваторы на 14-дневный срок», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Возвращающиеся в Приморье жители края, которые не смогут предъявить справку об отсутствии заболевания, будут направляться домой для последующего проживания в течение двух недель в условиях самоизоляции.

Кроме того, во время совещания Губернатору доложили об открытии навигации маломерных судов в Находке.

«Принято решение, которое согласовано с Роспотребнадзором, о разрешении навигации маломерных судов на территории Находкинского городского округа с учетом неукоснительного соблюдения требований постановления Губернатора Приморского края №53-пг “О введении на территории Находкинского городского округа Приморского края дополнительных ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)”», – отметил заместитель председателя Правительства Приморского края Дмитрий Мариза

Еще один вопрос, который обсуждался на совещании, касался организации контрольных мероприятий в сфере торговли и оказания услуг, направленных на выявление не соблюдающих санитарно-эпидемиологические требования предпринимателей.

«Специалистами управления с 8 мая проведено уже 46 внеплановых выездных проверок в отношении объектов торговли и оказания услуг – это Владивосток, Находка, Уссурийск, Партизанск, Лесозаводск, Спасск-Дальний, Арсеньев, Шкотовский и Черниговский районы. В настоящее время составлено 63 протокола об административных правонарушениях», – уточнила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)