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Гордума Владивостока оставила коммунистов без голоса
В Думе Владивостока 19 декабря приступил к обязанностям новый депутат. По решению краевого комитета КПРФ, мандат, освободившийся после сложения полномочий Александра ГЛЕБОВА, был передан другому кандидату из списка партии на выборах 2017 года – Виктору КАМЕНЩИКОВУ.
Новый парламентарий, который стал самым молодым депутатом в гордуме текущего созыва, на первом для себя заседании принял участие в демарше, организованном фракцией КПРФ. Ее депутаты установили на своих столах таблички с оскорбительными выпадами в адрес парламентского большинства и отдельных городских чиновников.
На требование представителей «Единой России» убрать «народное творчество» подальше коммунисты ответили отказом, в связи с чем председатель Думы Владивостока Андрей БРИК был вынужден поставить на голосование вопрос о лишении коммунистов права выступления на очередном заседании, что и было сделано. При этом покидать зал заседаний в знак протеста против отказа «ЕР» включить другого депутата, Сергея КУЩЕНКО, в социальный комитет, коммунисты на этот раз не стали.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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