Президент России заявил, что семьи с детьми получат по 5 тыс. рублей

Президент России выступил с важным обращением к россиянам.

Президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID.

Кроме того, Президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам заявил, что семьям с детьми, которые имеют право на материнский капитал, будут выплачивать дополнительно по 5 тыс. руб. на каждого ребенка до трех лет.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.