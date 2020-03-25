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Президент России заявил, что семьи с детьми получат по 5 тыс. рублей
Президент России выступил с важным обращением к россиянам.
Президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID.
Кроме того, Президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам заявил, что семьям с детьми, которые имеют право на материнский капитал, будут выплачивать дополнительно по 5 тыс. руб. на каждого ребенка до трех лет.
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