Александр Ролик: "Работа над поправками в Конституцию вышла на финишную прямую"

Председатель Парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье» рассказал, какие внесены предложения

Работа над поправками в Конституцию РФ вступает в финальную стадию. В настоящее время в рабочую группу поступило в общей сложности более 600 различных предложений, в профильный комитет Госдумы - 262 поправки от субъектов права законодательной инициативы.

О том, как идет работа над поправками, какие внесены предложения, газете «Золотой Рог» рассказал председатель Парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», спикер Законодательного Собрания Приморского края Александр РОЛИК. Наряду с сенатором от Приморского края Светланой ГОРЯЧЕВОЙ он представляет Дальневосточный регион в рабочей группе по подготовке предложений в президентский законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

15 января 2020 года президент России Владимир ПУТИН обратился с Посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации, в котором обозначил ряд концептуальных подходов к вопросам государственного устройства и внутренней политики и предложил ряд конституционных поправок. 20 января внёс в Государственную Думу проект закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти». Данный законопроект принят Государственной Думой в первом чтении 23 января текущего года. Принятие законопроекта в первом чтении даёт возможность проводить его общественное обсуждение и вносить дополнения и изменения в предложенные поправки ко второму чтению.

- Александр Иванович, все мы были свидетелями встречи Президента России с членами рабочей группы, какие новые предложения поступили на обсуждение за прошедшую неделю?

- Работа над поправками, как отмечалось на заседаниях, вышла на финишную прямую, большинство предложений уже обрели юридическую форму и сейчас идёт их доработка. Прием поправок заканчивается 2 марта, а 10 марта Госдума планирует рассмотреть законопроект во втором чтении.

За прошедшую неделю на заседаниях рабочей группы и в тематических подгруппах мы рассмотрели предложение отразить в Конституции геополитическую роль России в современном мире, как государства, где принимаются необходимые меры для поддержания мира и безопасности, добрососедства, защиты общечеловеческих ценностей, недопущения вмешательства во внутренние дела.

Также обсуждались предложения о закреплении в Основном законе положений о поддержке государством общественных организаций и объединений.

Были рассмотрены важные предложения о поправках к Главам 4 и 6 Конституции о дополнении конституционных положений о полномочиях Президента, полномочиях и порядке формирования Правительства, уточнении конституционных норм о статусе Совета безопасности, Администрации Президента, Правительства. Среди которых - запрет председателю Правительства, его заместителям и министрам иметь счета в зарубежных банках. Ранее эти предложения были поддержаны нашей подгруппой «Федеральные органы исполнительной и законодательной власти». Поступило также предложение о закреплении неприкосновенности Президента, прекратившего исполнение полномочий.

- В Приморье, как и в целом по стране, идет широкое обсуждение внесенного Президентом законопроекта и поступающих поправок. На Ваш взгляд, какие поправки вызывают наибольший интерес у граждан?

- Конечно, - это прежде всего социальный блок вопросов, затрагивающий индексацию пенсий, минимальный уровень оплаты труда. В президентском законопроекте Статья 75 дополнена положениями, устанавливающими минимальный размер оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации и закрепляющими гарантии регулярной индексации размера пенсий, социальных пособий и иных социальных выплат, а также основные принципы всеобщего пенсионного обеспечения. Этим вопросам уделяется много внимания и во время заседаний рабочей группы, они поднимались на встрече с Президентом.

Предложено, в частности, закрепить в Основном законе вопросы, связанные с поддержкой семьи, обеспечением прав ребенка. Именно на это обратил особое внимание в своём послании Президент РФ. Также предлагалось закрепить в Конституции, в статье о полномочиях правительства, сферу молодёжной политики, более детально расшифровать вопросы здравоохранения, включая обеспечение достойной медицинской помощи и создание условий для здорового образа жизни. Об этом говорила модератор социальной подгруппы, заместитель секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия» Ольга БАТАЛИНА, на эти вопросы неоднократно обращал внимание и член рабочей группы Леонид РОШАЛЬ, не понаслышке знающий все проблемы современного здравоохранения.

Также на прошедшей неделе обсуждались поправки, касающиеся социального партнерства, развития предпринимательства, регулирования трудовых правоотношений. Председатель профсоюза работников АПК Наталья АГАПОВА предложила внести в Ст. 114 Конституции норму, в соответствии с которой правительство РФ «содействует развитию предпринимательства и частной инициативы, обеспечивает реализацию принципов социального партнёрства в регулировании трудовых и иных связанных с ними отношений». Я считаю, что эта норма очень важна для развития социального партнёрства в нашей стране, и об этом говорил Президент в своём Послании.

Также большой отклик нашло предложение о закреплении в Конституции вопросов территориальной целостности нашей страны.

- Как отметил глава государства, поправки вступят в силу только если будут поддержаны большинством населения. Определены ли уже вопросы, связанные с проведением всероссийского голосования?

- Президент особо подчеркнул: «важно, чтобы этот закон о поправках к Конституции вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования, чтобы это был реальный плебисцит, и чтобы именно граждане России были авторами этих поправок в Основной закон».

Вопросы подготовки к проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, конечно, обсуждаются. На одном из первых заседаний перед членами рабочей группы выступила председатель Центральной избирательной комиссии Элла ПАМФИЛОВА. Они также были рассмотрены на заседании рабочей группы 20 февраля. Заместитель председателя ЦИК РФ Николай БУЛАЕВ, секретарь ЦИК Майя ГРИШИНА, сопредседатель рабочей группы Андрей КЛИШАС подробно рассказали, как идет подготовка к этому. Голосование будет назначено Указом Президента РФ. Должно быть обеспечено всеобщее равное и прямое волеизъявление при тайном голосовании, его доступность и удобство для граждан. За основу будет взят федеральный закон о выборах Президента РФ.

- Почему решено остановиться именно на нем?

В своё время в этот закон были внесены поправки, направленные на обеспечение доверия как к процедуре голосования, так и к его результатам, а также направленные на обеспечение доступности процедуры голосования и удобства для граждан.

Для подготовки и проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию также будут использованы государственные информационные системы, МФЦ, система «Мобильный избиратель», что позволит гражданам голосовать на любом избирательном участке, независимо от места своей постоянной регистрации, в том числе и за пределами страны.

Прикрепиться к удобному для себя участку гражданин сможет в любой точке страны в любом МФЦ, территориальной или участковой избирательной комиссии, а также на портале Госуслуг. Кроме того, рассматривается возможность создания дополнительных избирательных участков на рабочих местах.

Сергей КУЗЬМИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.