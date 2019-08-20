www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.61 р. 100 JPY: 62.49 р.
EUR: 73.95 р. 10 CNY: 94.56 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
ВЭФ
Распечатать

Южная Корея опять едет на Восточный экономический форум без своего президента

20 Августа 2019, 10:22 | Владивосток

Замещать его будет даже не премьер-министр

Делегацию Республики Корея на V Восточном экономическом форуме (ВЭФ) возглавит вице-премьер по экономике ХОН Нам Ги.

В 2017 Республику Корея во Владивостоке представлял новоизбранный президент МУН Чжэ Ин (на фото ТАСС). На полях форума он озвучил свое видение «9 мостов» российско-корейского сотрудничества и провел переговоры с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ и премьер-министром Японии Синдзо АБЭ. В 2018 году Мун Чжэ Ин во Владивосток не приезжал, сославшись на подготовку к межкорейскому саммиту в Пхеньяне.

Хон Нам Ги является председателем корейской части межправительственной комиссии (МПК) по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Юбилейный Восточный экономический форум состоится на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета с 4 по 6 сентября. В пленарном заседании в этом году примут участие вместе с президентом России премьер-министр Индии Нарендра МОДИ, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Малайзии Махатхир МОХАММАД и президент Монголии Халтмаагийн БАТТУЛГА.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: вэф  экономика  международное сотрудничество  ДВФУ  Корея  Япония  Путин  президент  АТР  о. Русский  владивосток  мун чжэ ин  синдзо абэ  Индия 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]