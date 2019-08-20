Южная Корея опять едет на Восточный экономический форум без своего президента

Замещать его будет даже не премьер-министр

Делегацию Республики Корея на V Восточном экономическом форуме (ВЭФ) возглавит вице-премьер по экономике ХОН Нам Ги.

В 2017 Республику Корея во Владивостоке представлял новоизбранный президент МУН Чжэ Ин (на фото ТАСС). На полях форума он озвучил свое видение «9 мостов» российско-корейского сотрудничества и провел переговоры с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ и премьер-министром Японии Синдзо АБЭ. В 2018 году Мун Чжэ Ин во Владивосток не приезжал, сославшись на подготовку к межкорейскому саммиту в Пхеньяне.

Хон Нам Ги является председателем корейской части межправительственной комиссии (МПК) по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Юбилейный Восточный экономический форум состоится на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета с 4 по 6 сентября. В пленарном заседании в этом году примут участие вместе с президентом России премьер-министр Индии Нарендра МОДИ, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Малайзии Махатхир МОХАММАД и президент Монголии Халтмаагийн БАТТУЛГА.