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В суде по "делу Пушкарева" вспомнили о депутате Сергее Сопчуке

06 Марта 2020, 13:44 | Владивосток

Прокурор обвинил депутата Госдумы РФ по округу номер 62 Сергея Сопчука в попытке "шантажировать" Генпрокуратуру.

В Советском районном суде продолжается процесс по иску Генеральной прокуратуры РФ к Игорю Пушкареву, предприятиям группы Востокцемент и еще двум ответчикам. Сегодня, 6 марта, стартовали прения сторон, в ходе которых заместитель начальника управления ГП РФ по надзору за расследованием особо важных дел  Сергей Бочкарев сделал ряд громких заявлений.

В частности, он рассказал, что некоторые действия защитников ответчиков по данному иску "получили уголовно-правовую оценку".

- В отношении них Следственным комитетом возбуждено уголовное дело за давление на руководителя предприятия "Дороги Владивостока" с тем, чтобы он давал ложные показания и отрицал ущерб предприятию, - сказал Сергей Бочкарев.

Кроме того, прокурор заявил, что депутат Госдумы РФ Сергей Сопчук также пытался повлиять на судьбу экс-мэра Владивостока и предприятий его семьи.

 - Это не рядовой житель, это депутат Госдумы, который тоже проявляет беспокойство по поводу судьбы Игоря Сергеевича и тех активов, которыми он распологает. Этот гражданин, не задумываясь о правовых последствиях, решил одергивать Генеральную прокуратуру в стремлении предъявить иск и в связи с этим пытался влиять. Он прилагал обращения граждан, которые  возмущались действиями Генеральной прокуратуры в связи с предъявляеным иском. Мы перепроверили каждое обращение каждого гражданина - по нашему  поручению компетентные органы опросили. Выяснилось, что все те обращения, которыми Сопчук шантажировал Генеральную прокуратуру, оказались недостоверными. Граждане не ознакамливались с содержанием обращений, а проблемы, которые были изложены в этих обращениях, никто из них не испытывал, - рассказал Сергей Бочкарев.
 
Напомним, что сумма исковых требований ГП РФ к ответчикам в конце февраля была снижена на 1,45 млрд рублей. Рассмотрение иска, как ожидается, продолжится на следующей неделе.

Александр САЛКОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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