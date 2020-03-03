Рустам Исмаилов: Даже мне было сложно снять у вас квартиру - "мы узбекам не сдаем"...

Генконсул Узбекистана во Владивостоке рассказал, зачем трудовым

мигрантам нужно учить русский язык, почему их обманывают, кто позволяет

себе предвзятое отношение, а кто - вседозволенность и как решать эти проблемы

Владивосток стал второй консульской столицей России - консульств и почетных консулов больше только в Москве. Консульство на своей территории означает прямую связь с другим государством, а это - новые возможности и новые заказы для бизнеса, для жителей - от культурных обменов до расширения ассортимента потребительских товаров. В марте 2019 г. во Владивостоке официально начало работу первое и единственное в ДФО Генеральное консульство стран СНГ - Республики Узбекистан.

Последние два года отношения наших стран стремительно развиваются, но до сих пор более активны были центральные регионы. С открытием консульства и Дальний Восток включился в этот процесс. Об итогах первого года работы и перспективах сотрудничества «Золотому Рогу» рассказал Генеральный консул Республики Узбекистан в г. Владивостоке Рустам ИСМАИЛОВ.

- Я был рад получить назначение во Владивосток. Для многих из нас Россия - вторая родина. У наших стран долгая совместная история. Сейчас отношения России и Узбекистана на подъеме, реализуются серьёзные совместные проекты, товарооборот ежегодно растет, и планируется его дальнейшее увеличение, реализуются проекты в области образования и культуры. Сейчас, накануне 75-летия Победы, активно обсуждается открытие в Ташкенте Музея эвакуации. У нас большая общая история. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли порядка 40% трудоспособного населения. В эвакуацию Узбекистан принял почти 1,5 млн человек - это дополнительно почти 30% населения. В том числе 300 тысяч эвакуированных детей из детских домов, которых часто местные жители забирали в свои семьи прямо с поездов.

Сейчас стало очевидным: уже не достаточно двух консульств - в Москве и Новосибирске. Поэтому в 2019 году открыты Генеральные консульства во Владивостоке, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. И здесь, на Дальнем Востоке, я вижу хорошие перспективы.

- Одно из традиционных направлений сотрудничества - это поставка фруктов, овощей и текстиля из Узбекистана в Приморье. Учитывая сложность доставки овощей и фруктов, понятно, что в продажу они поступят по достаточно высокой цене, по сравнению с китайскими. Вы думаете, что дорогие фрукты из Узбекистана будут востребованы?

- Да, конечно, одни из самых известных наших товаров - овощи, орехи и фрукты, и я хотел бы, чтобы их больше было на прилавках магазинов Приморского края. Но это не так просто, как кажется на первый взгляд. Расстояние огромное, к тому же по пути пересекаются две границы. А учитывая, что это скоропортящийся продукт, всё ещё сложнее. Важно буквально по дням просчитывать весь путь, чтобы доставить товар в максимальной сохранности. Поэтому логистика очень сложная и дорогая.

Сейчас из-за проблем с коронавирусом сложнее стало делать поставки из Китая, и есть объективная необходимость заполнять полки магазинов. На данный момент в Узбекистане готовят коммерческие предложения для министерства торговли Приморского края, чтобы мы могли уже полноценно поставлять продукцию. Надеемся, жители края останутся довольны. Прежде всего, фрукты из Узбекистана - это бренд. У покупателей должен быть выбор - чью продукцию и по какой цене приобретать. Уже сейчас, когда я просто общаюсь с людьми по работе, меня часто спрашивают, когда начнем возить фрукты. Посмотрите, в Приморье, помимо китайских, присутствуют продукты из Азербайджана и Армении, а ведь если посмотреть по карте, то это дальше, чем Узбекистан. Просто у предпринимателей уже сложились определенные отношения и протоптанные дорожки. А всё новое бывает начинать трудно, но с нами можно и нужно работать.





- Помимо фруктов, рыбопродукции из Приморья в Узбекистан и развития двустороннего туризма, какие есть ещё перспективные направления?

- Есть интерес в сфере электротехнического оборудования, текстильной продукции. Ведутся переговоры по сотрудничеству в сфере ремонта военной авиационной техники. Налаживать сотрудничество практически с нуля - не простой процесс, он требует и времени, и терпения.

- Один из главных вопросов, которые Вы решаете, - трудовая миграция. В Приморском крае работает достаточно много жителей Узбекистана, и ни для кого не секрет, что пока не всё гладко в этой сфере. Есть проблемы и со стороны мигрантов, и со стороны бизнеса.

- Да, проблемы есть. Я бы выделил два основных блока задач: это легализация и адаптация.

Что касается легализации, конечно, мы делаем всё, чтобы перевести трудовую миграцию на 100% в правовое поле - это касается и наших граждан, и российских работодателей. Ведь нелегальная иммиграция - это проблема нарушения закона с двух сторон. Для нас легализация - это возможность защищать своих граждан. Они очень уязвимы, их проще обмануть, дать худшие условия труда. Это притом что они приезжают сюда, потому что нужны здесь. Трудовые мигранты закрывают вакансии, невостребованные у местных жителей, или те, на которые людей не хватает.

К сожалению, всё ещё встречаются ситуации, когда работников обманывают и не платят. Мы за год помогли вернуть зарплату почти 250 работников. Были неприятные ситуации, когда работодатели поначалу отказывались с нами разговаривать. Но мы же не просто разбираемся, мы действуем, причем исключительно законными методами. Обращаемся официально в полицию, и дальше уже работают правовые механизмы. Сейчас по закону РФ штраф на работодателя за каждого нелегального мигранта - 800 тысяч рублей, но, несмотря на это, всё ещё есть предприниматели, готовые рисковать.

При этом хочу отметить, что подавляющее большинство моих земляков становятся нелегалами не по злому умыслу. Зачастую просто не могут справиться с обстоятельствами.

- Как Вы взаимодействуете с работодателями?

- У нас есть сотрудник, который непосредственно занимается вопросами трудовой миграции. Мы выезжаем на места, разговариваем, смотрим, в каких условиях люди будут работать, жить, как организован быт. Было много прецедентов в центральной России, когда грубо нарушались нормальные условия жизни.

- Помимо легализации, у узбекистанцев большая проблема с адаптацией.

- Да, это так. Дело в том, что приезжает много молодых людей, которые плохо владеют русским языком, привыкшие к определенному образу жизни, традициям - а здесь совсем другой мир. Плюс, анализ показывает, что часто с работниками из Узбекистана обращаются как с людьми второго сорта. И люди реагируют по-разному. Кто-то закрывается, вообще теряет желание адаптироваться и общаться. Кому-то наоборот, непривычная свобода кружит голову, и они позволяют себе то, что никогда не позволили бы дома. Большинство приезжают из мест, где все друг друга знают и, если кто-то увидел, что ты куришь, например, или недостойно себя ведешь, тут же об этом узнают и твои родители, и все окружающие, и это серьёзный сдерживающий фактор. А здесь им кажется, что наступила вседозволенность. Мы стараемся объяснить, что так нельзя. Что по ним судят обо всей стране, и важно вести себя достойно, где бы ты ни находился.

Я всегда своим соотечественникам говорю - учите язык! Вы по пять-шесть лет живете здесь и не знаете языка. Вам чисто по-человечески не интересно? Про культуру, про обычаи я уже молчу. Хотя бы язык выучите! И это наша проблема.

Со стороны местных жителей же - проблема в предвзятом отношении. Я сам столкнулся с этим, когда открывал консульство. В какие-то моменты казалось, что надо сначала показывать удостоверение консула, а потом разговаривать. Это не касается властных структур, а в обычной жизни, с обычными людьми. Даже квартиру было сложно снять, отвечали: «мы узбекам не сдаем».

Уверен, что в большинстве своем и мои соотечественники, и жители Приморья - хорошие, добрые люди, но проблемы в межнациональном общении есть, поэтому над их решением нужно работать обеим сторонам. Владивосток очень красивый город, чем-то напоминает мне мое первое место службы - Афины. Здесь так же сопки, и море, и ветер. Надеюсь, Владивосток станет примером и флагманом успешного и полезного сотрудничества России и Узбекистана.

- Какие Вы видите препятствия для увеличения товарооборота, турпотока, сотрудничества в других сферах?

- Отсутствие информации. К сожалению, мы стали мало знать друг о друге. Это большой минус. Но и плюс для предпринимателей - ниша пока свободна, можно достаточно легко её занять. Поэтому мы регулярно проводим презентации в местных турфирмах, рассказываем о туристической привлекательности Узбекистана, а также приглашаем их приехать на ежегодную туристическую ярмарку в Узбекистан, представить там Приморский край.

Традиционно жители Дальнего Востока летают на отдых в соседние страны. И из Узбекистана тоже есть свои излюбленные маршруты: Турция, Иссык-Куль в Киргизии, Европа. Но надо же смотреть новые места, открывать мир. У нас и у вас есть что посмотреть и что купить, вкусно поесть. Узбекистан - страна с богатой древнейшей культурой, пять объектов входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО, очень красивая старинная архитектура, города с неповторимым восточным колоритом. А восточные базары?! Это же, как говорится, рай для гурманов. Турпоток в Узбекистан возрастает каждый год, и я был бы рад, если больше жителей Приморья насладятся путешествием в мою страну. Тем более, что сейчас это просто: с сентября 2018 года каждую субботу есть прямой рейс из Владивостока в Ташкент.

Валерия ПАВЛОВА.

МНЕНИЯ

Алексей СТАРИЧКОВ, руководитель Агентства международного сотрудничества Приморского края:

- Мы приветствуем открытие консульств на нашей территории, это способствует укрепление отношений с этими странами и развитию международного сотрудничества в целом. Гораздо быстрее решать любые вопросы сотрудничества. Что касается Узбекистана, пока наш объем товарооборота крайне мал, всего $2,5 млн в год. Мы импортируем фрукты, тканые материалы и чулочно-носочные изделия. Экспортируем рыбу, мучные и кондитерские изделия, кислоты, обработанный лесоматериал. Безусловно, важно расширять связи в сфере туризма. В дальнейшем интересно было бы обсудить сотрудничество в образовании, науке и культуре. У нас накоплен большой опыт работы с соседними странами и, если узбекская сторона будет готова, мы открыты для сотрудничества.

Акмал АЗИЗОВ, предприниматель:

- С открытием консульства стало гораздо меньше случаев, когда работодатели обманывают с зарплатой или серьезно нарушают условия труда. Информация же распространяется, и теперь знают, что за людей есть кому заступиться. Конечно, консульство помогает и в решении внутренних конфликтов. Мои земляки не ангелы, люди приезжают разные, и случаи бывают разные, и нам всегда помогают разрешать конфликтные ситуации, разобраться. Помогают и в особенно тяжелых ситуациях. Например, раньше, если случалась трагедия, и кто-то умирал, нам приходилось самим деньги собирать, чтобы семье помочь, и отправку организовывать. А сейчас всё делает консульство.

Николай ДЕГА, директор частного агентства занятости «Трудовые ресурсы», специализируется на поиске и подборе иностранных рабочих для предприятий края. Аккредитовано при Роструде:

- Открытие генерального консульства Республики Узбекистан во Владивостоке мы давно ждали. Это выгодно и приморскому бизнесу, и работникам. В процессе легального трудоустройства граждан Узбекистана часто возникают вопросы с документами: подтверждение законного пребывания на территории России, подтверждение профессионального образовании и другие. Раньше это было делать трудно, долго и дорого. Человек должен был ехать в Новосибирск, тратиться на дорогу, жить там без работы месяц, а то и больше, в ожидании оформления. У кого-то не хватало денег, для кого-то это представлялось слишком большой проблемой, и казалось, что проще остаться на нелегальном положении. Сейчас все вопросы решаются на месте за пару недель. Также при поддержке консульства проще стало находить подходящих работников по запросу компаний Приморья. И на рабочие места приходят сотрудники с легальным статусом, которые, соответственно, делают все необходимые платежи в бюджет края.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.