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Чуркин показал дурной пример
Суды, подвозы и оскорбления – выборы во Владивостоке пошли по привычному сценарию
Локальная избирательная кампания – довыборы в Думу Владивостока по округу №9 в Первомайском районе – завершается на фоне громких скандалов. В последние дни августа кандидаты обменялись ударами как в медийном, так и в юридическом поле. Главный вопрос, на который должны ответить результаты намеченных на 8 сентября выборов: способен ли лояльный к власти кандидат честно победить в протестном Владивостоке?
Напомним, что мандат депутата по округу №9 стал вакантным год назад, когда единоросс Александр ЩЕРБАКОВ был избран депутатом Законодательного Собрания. Назначенные на 8 сентября довыборы в Думу Владивостока изначально вызвали большой интерес – о желании принять в них участие ТИК Первомайского района уведомили 16 человек. Однако статус зарегистрированного кандидата получили только семеро из них – представители пяти политических партий («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Российская партия пенсионеров за справедливость») и двое самовыдвиженцев.
Наиболее громким событием на этапе регистрации стал отказ избиркома зарегистрировать кандидатом представителя «Партии роста», экс-чиновника мэрии Владивостока Кирилла БАТАНОВА. Официальная причина отказа – высокая доля брака в подписных листах в пользу выдвижения кандидата. Избирательный штаб Батанова пытался оспорить данное решение в суде, но безуспешно: в итоговый список кандидатов представитель «Партии ргоста» не вошел.
Равно как и представитель «Единой России», победитель майских праймериз с рекордно низкой явкой Александр ШУРЫГИН. Он снял свою кандидатур 19 августа. Таким образом, первая после образования городского отделения «ЕР» избирательная кампания закончилась для партии так же бесславно, как и началась – с праймериз, на которые пришли 0,47% избирателей округа №9. Борьбу за депутатское кресло продолжили представители четырех партий, а также два самовыдвиженца. При этом один из них, спортсмен и совладелец сети алкомаркетов Максим МАСАРОВ, попытался через суд аннулировать решение избиркома о регистрации кандидатом другого самовыдвиженца – политтехнолога Виталия ГОРИЧЕВА. Однако в минувший вторник, 27 августа, Первомайский районный суд в удовлетворении иска отказал.
Тем не менее, финиш избирательной кампании оказался, как это часто бывает в Приморье, весьма скандальным. 28 августа в округе №9 стартовало разрешенное законом досрочное голосование, однако его масштабы сразу породили у участников выборов подозрения в «организованности» данного процесса. За три дня «досрочки» в помещении ТИК Первомайского района проголосовало свыше 180 человек, причем многих подвозили к зданию на улице Калинина на автомобилях. В пятницу, 30 августа, кандидатом от ЛДПР Власом КОПЕЙКИНЫМ по данным фактам было подано заявление в прокуратуру с приложением фото- и видеоматериалов. По словам кандидата, его однопартийцу, депутату ЗС ПК Николаю СЕЛЮКУ, который пытался пресечь подвоз, неизвестными высказывались оскорбления и угрозы.
К наблюдению за ходом досрочного голосования в ТИКе подключились также представители КПРФ и не допущенной к выборам «Партии роста». Побывали на месте событий и оба самовыдвиженца, Максим Масаров и Виталий Горичев, каждый из которых опроверг свою причастность к подвозу и подкупу избирателей. В свою очередь, городская избирательная комиссия обратилась в УМВД России по Владивостоку с просьбой оказать всемерное содействие в обеспечении законности и правопорядка в ходе голосования.
ДОСЬЕ «ЗОЛОТОГО РОГА»: Согласно законодательству, досрочное голосование на муниципальных выборах начинается за 10 дней до Единого дня голосования. В срок до 3 сентября избиратели округа №9 могут отдать свой голос в помещении территориальной избирательной комиссии (ТИК) Первомайского района, а затем – в помещениях участковых избиркомов. Заполненные бюллетени будут помещены в конверты и учтены при подсчете голосов 8 сентября. Численность избирателей округа №9 составляет около 28 тысяч человек. Если явка в Единый день голосования будет такой же, как два года назад на «основных» выборах в Думу Владивостока (10%), а масштабы досрочного голосования сохранятся на нынешнему уровне в течение всех 10 дней, то вклад «досрочки» в итоговые результаты выборов будет очень значительным.
Напомнить, что в 2017 году на «основных» выборах в Думу Владивостока ряд одномандатных округов «отметился» скандальными историями, связанными с подвозами избирателей на досрочное голосование. Тогда городская избирательная комиссия приняла решение передать материалы, предполагающие противоправные действия при проведении досрочного голосования, в органы внутренних дел для проверки изложенных в обращениях фактов и принятия соответствующих мер. Впрочем, о принятии таких мер к кому-либо позже не сообщалось.
Александр САЛКОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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