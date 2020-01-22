Дальневосточники не увидели свежих лиц среди кураторов региона

В новом правительстве страны остались все ключевые фигуры старого

Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа, его функции отошли Министерству экономического развития. Первым вице-премьером стал Белоусов. Голикова, Трутнев и Борисов сохранили статус вице-премьеров.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сформировал новое правительство. Об этом сообщает РИА «Новости». Указ о составе кабмина опубликован на сайте Кремля. С новым правительством встретился Владимир Путин.

— Прежде всего, хочу вас поздравить с высокими назначениями в правительство РФ. Уверен, что это в жизни каждого из вас будет серьезным испытанием и серьезным событием. Я искренне желаю всем вам успеха, в вашем успехе заинтересованы не только вы, не только все мы, которые здесь сейчас находятся, в этом зале. Вся страна в этом заинтересована.

— Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены правительства. Прежде всего я хотел бы поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за то доверие, которое вы оказали теперь уже нашей команде. Мы все хорошо осознаем, что задачи, стоящие перед нами, непростые, приложим все усилия, чтобы их выполнить.

— Правительство у нас получилось очень сбалансированным, у нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление. Я уверен, что, используя и вот эту составляющую, вам удастся выйти на самые высокие, самые достойные показатели. Хочу пожелать, Михаил Владимирович, успехов вам как руководителю правительства РФ.

Владимир Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа, его функции отошли МЭР. У премьера России будет девять замов, в том числе один первый.

Минфин будет осуществлять руководство Росимуществом вместо Минэкономразвития. Руководство деятельностью Росреестра, Росздравнадзора и ФМБА будет осуществлять правительство РФ.

Первым вице-премьером правительства стал Андрей Белоусов. Этот пост занимал Антон Силуанов. Последний останется министром финансов.

Бывший заместитель Мишустина в ФНС Дмитрий Григоренко стал вице-премьером. Глава Росреестра Виктория Абрамченко стала вице-премьером. Дмитрий Чернышенко — вице-премьером. Алексей Оверчук назначен вице-премьером. Марат Хуснуллин стал вице-премьером.

Татьяна Голикова, Юрий Трутнев и Юрий Борисов сохранили статус вице-премьеров. Александр Новак остается министром энергетики, Сергей Лавров — главой МИД, Сергей Шойгу — руководителем Минобороны. Михаил Мурашко назначен министром здравоохранения. Глава МВД Владимир Колокольцев сохранил свой пост.

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов займет пост министра просвещения РФ вместо Ольги Васильевой. Глава департамента кино Минкультуры Ольга Любимова займет пост Владимира Мединского. Евгений Дитрих сохранит пост министра транспорта. Олег Матыцин — министр спорта РФ вместо Павла Колобкова.

Антон Котяков назначен министром труда и социальной защиты РФ. Главой Минэкономразвития вместо Максима Орешкина назначен экс-глава Пермского края Максим Решетников. Министром юстиции РФ станет Константин Чуйченко. Новым главой Минкомсвязи РФ стал Максут Шадаев из «Ростелекома».

Вице-премьерами больше не будут Максим Акимов, Константин Чуйченко, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко. Вероника Скворцова потеряла пост министра.

Ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков назначен министром науки и высшего образования России. Дмитрий Кобылкин переназначен министром природных ресурсов и экологии РФ. Министром России по развитию Дальнего Востока и Арктики назначен Александр Козлов. Во главе МЧС остается Евгений Зиничев. Владимир Якушев назначен министром строительства и ЖКХ. Дмитрий Патрушев сохранил пост главы Минсельхоза.