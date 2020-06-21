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Путин заявил о возможности выдвижения на новый срок
Президент: Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции
По словам Путина, без принятия поправки, которая позволяет действующему президенту вновь выдвигать свою кандидатуру на выборы, в России «начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников», сообщает РБК.
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на должность главы государства на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию будет принята. Об этом он заявил в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет», — сказал он (цитата по ТАСС). При этом президент уточнил, что «для себя еще ничего не решил».
Путин также поделился своим мнением по поводу поправки об обнулении сроков для действующего и бывших президентов. «Если этого не будет [принятия поправки], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников», — пояснил он.
«Работать надо, а не преемников искать», — добавил Путин.
Решение Путина об участии в следующих выборах президента будет зависеть от состояния мировой экономики, последствий коронавируса и развития региональных конфликтов, говорил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В середине марта опрос исследовательской компании «Институт социального маркетинга» показал, что готовность проголосовать за его кандидатуру в 2024 году допустили 57% россиян.
Путин подписал закон о поправках в Конституцию 14 марта. Одна из них предусматривает обнуление президентских сроков действующего главы государства и его предшественников. Внести эти изменения в Основной закон предложила депутат от «Единой России» Валентина Терешкова. Она заявила, что России необходима сильная президентская власть, поскольку на данный момент существуют «риски непредсказуемости».
Путин в ответ на это заявил, что за поправку должны проголосовать граждане, но добавил, что поддерживает инициативу. 16 марта Конституционный суд признал законной поправку об обнулении.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля, этот день объявлен нерабочим. Участникам голосования предложат ответить на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Изначально плебисцит должен был состояться 22 апреля, но из-за вспышки коронавируса его перенесли.
По данным опроса ВЦИОМ от 2 июня, участвовать в голосовании готовы две трети (67% россиян), из них 61% допустили, что проголосуют «за», 21% — «против».
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/21/06/2020/5eef3fb39a7947248e2f0e1c?from=from_main
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/21/06/2020/5eef3fb39a7947248e2f0e1c?from=from_main
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/21/06/2020/5eef3fb39a7947248e2f0e1c?from=from_main
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/21/06/2020/5eef3fb39a7947248e2f0e1c?from=
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