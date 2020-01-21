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Путин внес в Госдуму законопроект о поправке к Конституции

21 Января 2020, 11:20 | В России

21 страницу текста поправок уже рассматривают профильные комитеты Госдумы

Президент России Владимир ПУТИН внес на рассмотрение Госдумы проект закона о поправке к Конституции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий ПЕСКОВ.

"Представителями Президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии КЛИШАС, КРАШЕНИННИКОВ и ХАБРИЕВА", - добавил он.

Президент

В законопроекте, опубликованном в электронной базе данных Думы, говорится, что одно и то же лицо не может занимать должность президента России более двух сроков.

Таким образом, 81-ю статью Конституции предлагается изложить в следующей редакции: "Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании <…> Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков".

Премьер, вице-премьеры, министры, депутаты, сенаторы

Также в документе прописано, что премьер-министром, вице-премьерами, министрами и другими руководителями федеральных органов исполнительной власти могут быть россияне от 30 лет, не имеющие гражданства или вида на жительство другого государства.

Премьер-министр будет представлять на утверждение Думы кандидатуры своих заместителей и министров, за исключением тех, которых назначают после консультаций с Советом Федерации.

Предусматривается, что президент будет не вправе отказать в назначении на должность заместителей председателя правительства и министров, кандидатуры которых утвердила Госдума.

Президент сможет назначать после консультаций с Советом Федерации и освобождать от должности министров, "ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности".

Депутатом Госдумы может быть избран гражданин, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий иностранного гражданства либо вида на жительство другого государства.

Членом Совета Федерации может стать россиянин, достигший 30 лет, постоянно проживающий в России, также не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство.

Судьи

Согласно законопроекту, судьями смогут становиться граждане России, достигшие 25 лет, с высшим юридическим образованием и стажем работы по профессии не менее пяти лет, постоянно проживающие в России и не имеющие другого гражданства.

"Федеральным законом могут быть установлены дополнительные требования к судьям судов Российской Федерации", — говорится в документе.

Число судей Конституционного суда сокращается с 19 до 11, включая председателя и его заместителя.

Проверка законов на конституционность

Предусматривается, что президент получит право до подписания федерального закона, ранее отклоненного им, но вновь принятого парламентом, обратиться в Конституционный суд для проверки документа на соответствие Основному закону.

"Если Конституционный суд Российской Федерации подтвердит конституционность федерального закона, президент Российской Федерации подписывает его в трехдневный срок с момента вынесения Конституционным судом Российской Федерации соответствующего решения. Если Конституционный суд Российской Федерации не подтвердит конституционности федерального закона, президент Российской Федерации возвращает его в Государственную думу без подписания", — указано в проекте.

Комитет Госдумы по госстроительству рассмотрит президентский законопроект на заседании 21 января.

Как сообщил РИА Новости глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас, всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию может пройти после принятия закона парламентом, граждане будут голосовать за документ целиком.

Он добавил, что рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон будет собираться не реже двух раз в неделю.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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