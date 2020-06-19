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"После Путина будет Путин"
Известный российский политик дал резонансное интервью
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после окончания срока полномочий Владимира Путина в России продолжит действовать выстроенная им система. Так он ответил на вопрос «Газеты.Ru», можно ли трактовать принимаемые поправки к Конституции как создание системы на будущее «после Путина».
Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин. Все то, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил.
Спикер Госдумы пояснил, что последующий президент будет продолжателем того, что сделал Путин, поскольку тот будет опираться на заложенный Путиным фундамент.
«Россия может быть только сильной. Путин это сделал. Он заложил систему, которая Россию делает сильнее с каждым годом. То есть, все то, что он заложил, создав фундамент, в будущем обязательно будет работать, и на это будет опираться последующий президент. Это значит, что после Путина будет Путин, будет продолжатель всего того, что он сейчас сделал и создал», — заявил политик.
В 2014 году на закрытой встрече клуба «Валдай» в Сочи Вячеслав Володин произнес фразу, вызвавшую большой резонанс: «есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России». Так он описал чувства сплочения россиян вокруг президента, поскольку они воспринимают атаки на главу государства из-за рубежа как атаки на свою страну.
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