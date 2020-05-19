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Начала муссироваться информация о скорой отставке Мишустина
Одной из причин возможной отставки может быть возникший по вине правительства хаос с выплатой медикам положенных им "коронарных" надбавок
Источники из администрации Президента сообщают, что начались консультации по актуальности Мишустина (он сейчас находится на лечении от коронавируса) во главе Белого дома. Нет уверенности, что он справится с кризисом. Об этом в частности пишет ряд телеграм-каналов.
По слухам, на которые ссылаются телеграм-каналы, недавно Владимир Путин, якобы, провел беседу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, в ходе которой спрашивал, готов ли мэр взять управление кабинетом министром на себя и кого бы он посоветовал на это место помимо собственной персоны. Аналогичная встреча состоялась и с действующим и. о. премьера Белоусовым.
На замене Мишустина, опять же, якобы, настаивают Патрушев, Бортников и Сечин. Одним из ярких проколов премьер-министра называется хаос возникший с выплатой "коронавирусных" доплат медикам. По некоторым сведениям, именно правительство допустило подобную неразбериху.
Тем временем медики, работающие с пациентами, у которых выявлен коронавирус нового типа, а также с людьми, у которых есть подозрение на инфицирование, получили все положенные им выплаты. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.
В России установлена специальная федеральная выплата в размере от 25 до 80 тыс. рублей в месяц врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. В пятницу, 15 мая, президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы доплаты медикам предоставляли за сам факт работы с пациентами с коронавирусом, а не за отработанные часы, подвергнув критике чиновников, которые "развели вокруг этого бюрократическую канитель".
"Медики Приморья, которые работают с больными с коронавирусом, с людьми с подозрением на заражение, а также с внебольничными пневмониями, получили все положенные им федеральные и региональные выплаты. Отметим, что часть врачей получили все три выплаты - две федеральные и одну краевую. Другие медработники, в зависимости от вида работы, получили одну или две стимулирующие надбавки", - разъяснили в пресс-службе регионального правительства.
В краевом минздраве уточнили, что за работу в апреле все средства были переведены 30 апреля, однако 6 мая в постановление правительства РФ № 484 были внесены изменения по расчетам оплаты труда медикам, что потребовало перерасчета. Позже медработникам перевели дополнительные средства.
Фото ТАСС.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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