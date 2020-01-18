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Медведев не согласился с Путиным!

18 Января 2020, 11:05 | В России

Стало известно, почему реально ушел экс-премьер

В конце 2019 года Дмитрий Медведев планировал реформу российской политической системы. Об этом стало известно газете "Коммерсант".

В среду премьер Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Глава государства предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза, в рамках которой он займется темами обороноспособности и безопасности.

По данным СМИ, Медведев был сторонником того, чтобы добиться слияния президентской и исполнительной ветвей власти. Уточняется, что в этой схеме президент фактически является главой исполнительной власти. В пример ее функционирования приводятся Соединенные Штаты.

Газета пишет, что Путин предложил де-факто изменить базовую конструкцию формирования исполнительной власти в России и превратить страну из так называемой суперпрезидентской в президентско-парламентскую республику.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию

По мнению издания, неизвестно, согласовывалась ли эта позиция с премьер-министром Медведевым, но он вряд ли был согласен.

Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Его кандидатуру рассмотрят на пленарном заседании в четверг, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента по итогам заседания Совета Госдумы.

Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заявил, что ЕР в четверг утром проведет заседание фракции по кандидатуре премьера. Он отметил, что "необходимо максимально оперативно утвердить председателя правительства, которому предстоит сформировать кабинет министров".

Как сообщил, в свою очередь, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, утром в четверг все парламентские фракции по очереди встретятся с кандидатом на пост премьера. Он заявил, что СР поддержит кандидатуру Мишустина.

Фото РБК.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: медведев  отставка  конституция  Путин  мишустин  правительство  реформа 



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