Правительство страны возглавит профессиональный мытарь

Правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку спустя три часа после окончания оглашения послания Путина Федеральному собранию

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Заявление об этом последовало за оглашением послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. По завершении выступления Путина состоялась рабочая встреча премьер-министра с главой государства, сообщает РБК.

В сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что в ходе встречи обсуждались «инициативы, озвученные главой государства в Послании, вопросы, связанные с реализацией его положений».

Напомним, что Дмитрий Медведев занимал пост главы правительства РФ с мая 2012 года, а в 2008-2012 годах являлся главой государства. Новой должностью Медведева, как ожидается, станет пост зампредседателя Совета Безопасности РФ. Назначенные в 2018 году министры продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.

Президент Владимир Путин тем временем внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра после встречи с ним. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — говорится в заявлении. Глава ФНС уже согласился на предложение президента.

Советник по СМИ спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова написала в своем Telegram-канале, что Мишустин приехал в Думу на внеочередное заседание Совета нижней палаты парламента. Пресс-служба Госдумы уточняет, что внеочередное заседание проводит Володин, на нем присутствуют руководители всех фракций. Руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил «РИА Новости», что все фракции Думы проведут встречу с Мишустиным в четверг, 16 января.

Правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку спустя три часа после окончания оглашения послания Путина Федеральному собранию. В ходе своего выступления глава государства предложил внести изменения в Конституцию, в частности наделить Госдуму правом не только согласовывать, но и утверждать предложенную президентом кандидатуру на пост премьер-министра.

Путин подписал указ об отставке кабмина, возложив на Медведева временное исполнение обязанностей председателя правительства. По словам Медведева, в ходе послания Федсобранию президент обозначил «целый ряд фундаментальных изменений, которые необходимо внести в Конституцию». «В этом контексте очевидно, что правительство России должно предоставить президенту страны возможность принимать все необходимые для этого решения», — подчеркнул он. Путин также предложил создать должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить на этот пост Медведева.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Михаил Мишустин родился в 1966 году в Москве, в 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности «системы автоматизированного проектирования». В августе 1998 года занимал пост заместителя руководителя Государственной налоговой службы России, с марта 1999-го по март 2004 года работал заместителем министра России по налогам и сборам. В марте 2008 года Мишустин стал президентом группы компаний UFG («ОФГ Инвест») по управлению активами и прямыми инвестициями. ФНС России Мишустин возглавляет с апреля 2010 года.

Бизнесу, похоже, придется распрощался с последними надеждами на снижение чудовищной налоговой нагрузки.