Названа главная интрига в послании Путина

Об этой теме глава государства обмолвился на своей Большой пресс-конференции 19 декабря 2019 года

Президент России Владимир Путин впервые обратится к Федеральному собранию в середине января. В его выступлении 15 января главная интрига ожидается в части, которая будет касаться изменений в Конституции РФ.

Об этом сообщает РИА «Новости». Агентство отмечает, что ожидается продолжение разговора, начатого Путиным на пресс-конференции 19 декабря 2019 года. Тогда глава государства впервые заговорил о возможных изменениях в основном законе страны, прокомментировав положение об ограничении полномочий президента двумя сроками. Его слова вызвали дискуссию среди парламентариев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что традиционно в своём обращении глава государства обрисовывает важнейшие, на его взгляд, направления развития страны, которые в последние годы приобрели характер законодательных инициатив. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже поспешил заявить, что депутаты на 81% выполнили предыдущие президентские наказы.

Фото Regnum.Ru.