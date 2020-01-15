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Названа главная интрига в послании Путина

15 Января 2020, 16:06 | В России

Об этой теме глава государства обмолвился на своей Большой пресс-конференции 19 декабря 2019 года

Президент России Владимир Путин впервые обратится к Федеральному собранию в середине января. В его выступлении 15 января главная интрига ожидается в части, которая будет касаться изменений в Конституции РФ.

Об этом сообщает РИА «Новости». Агентство отмечает, что ожидается продолжение разговора, начатого Путиным на пресс-конференции 19 декабря 2019 года. Тогда глава государства впервые заговорил о возможных изменениях в основном законе страны, прокомментировав положение об ограничении полномочий президента двумя сроками. Его слова вызвали дискуссию среди парламентариев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что традиционно в своём обращении глава государства обрисовывает важнейшие, на его взгляд, направления развития страны, которые в последние годы приобрели характер законодательных инициатив. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже поспешил заявить, что депутаты на 81% выполнили предыдущие президентские наказы.

Фото Regnum.Ru.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: пятый срок  конституция  федеральное собрание  послание  смена власти  выборы  президент  Путин 



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Комментарии

  • люблю путина16:58, 15.01.2020#

    Главная интрига: - галера дальше не идет, я всё выгреб, я ухожу.

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