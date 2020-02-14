Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Путин высказался об идее перенести органы федеральной власти из Москвы
Президент ответил на вопрос главы Заксобрания Приморья Александра Ролика
Президент Владимир Путин заявил, что он не против закрепления в Конституции возможности нахождения федеральных органов власти в других российских городах, помимо Москвы.
В ходе встречи рабочей группы по поправкам к Конституции с президентом председатель Заксобрания Приморского края Александр Ролик заявил, что необходимо дополнить Основной закон нормой, по которой постоянным местом пребывания отдельных федеральных органов власти могут быть другие города, кроме столицы, передает ТАСС.
«Мне кажется, у нас эта норма уже действует. Но в целом, если вы полагаете, что нужно в конституции закрепить, наверное, тоже можно сделать. Я ничего против не имею. У нас Конституционный суд находится в Петербурге, мы хотим туда весь Верховный суд перенести. Именно вот для того, чтобы расссредоточить центральные органы власти, а судебную систему немножко вообще отделить от того большого потока денег, который в Москве крутится», – ответил Путин.
В ноябре 2019 года депутаты заксобрания Приморья приняли в трех чтениях закон об административном центре Приморского края, которым стал город Владивосток.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Путин высказался об идее перенести органы федеральной власти из Москвы
- Дальневосточники не увидели свежих лиц среди кураторов региона
- Медведев не согласился с Путиным!
- Правительство страны возглавит профессиональный мытарь
- Названа главная интрига в послании Путина
- Из-за катастрофических провалов "Единой России" на выборах в стране изменят систему голосования
- Путин останется у власти после 2024 года
- Руководство "Единой России" рекомендовало своим членам прекратить врать и хамить
- Из-за скандальных выборов в Приморье Центризбирком перенастроит всю систему подсчета голосов
- Первый общероссийский электоральный медиафорум откроется в Москве
Новости раздела
- Путин высказался об идее перенести органы федеральной власти из Москвы
- Дальневосточники не увидели свежих лиц среди кураторов региона
- Путин внес в Госдуму законопроект о поправке к Конституции
- Медведев не согласился с Путиным!
- Правительство страны возглавит профессиональный мытарь
- Названа главная интрига в послании Путина
- Чиновникам в России повысят зарплаты
- Из-за катастрофических провалов "Единой России" на выборах в стране изменят систему голосования
- Путин останется у власти после 2024 года
- Руководство "Единой России" рекомендовало своим членам прекратить врать и хамить
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье на Восточном Синем хребте насчитали 11 амурских тигров
- "Аэрофлот" уже положил глаз на создаваемую авиакомпанию
- Гран-при премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток завоевал фестиваль "Литература Тихоокеанской России"
- Обновленный вариант маршрутной сети Владивостока представили в городской думе
- Подозреваемый в шпионаже поскользнулся на масле
- Присылайте эскиз: Итуруп готов расширить свою галерею современного искусства
- Драгоценности якутского резидента будут выпускаться под брендом "Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток"
- На Сахалине стартовал этап Кубка мира по паралимпийскому горнолыжному спорту
- В Хабаровске возрождают панельное домостроение
- "Товарищи, ешьте борщ! Он сегодня такой вкусный!"