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Путин высказался об идее перенести органы федеральной власти из Москвы

14 Февраля 2020, 16:00 | В России

Президент ответил на вопрос главы Заксобрания Приморья Александра Ролика

Президент Владимир Путин заявил, что он не против закрепления в Конституции возможности нахождения федеральных органов власти в других российских городах, помимо Москвы.

В ходе встречи рабочей группы по поправкам к Конституции с президентом председатель Заксобрания Приморского края Александр Ролик заявил, что необходимо дополнить Основной закон нормой, по которой постоянным местом пребывания отдельных федеральных органов власти могут быть другие города, кроме столицы, передает ТАСС.

«Мне кажется, у нас эта норма уже действует. Но в целом, если вы полагаете, что нужно в конституции закрепить, наверное, тоже можно сделать. Я ничего против не имею. У нас Конституционный суд находится в Петербурге, мы хотим туда весь Верховный суд перенести. Именно вот для того, чтобы расссредоточить центральные органы власти, а судебную систему немножко вообще отделить от того большого потока денег, который в Москве крутится», – ответил Путин.

В ноябре 2019 года депутаты заксобрания Приморья приняли в трех чтениях закон об административном центре Приморского края, которым стал город Владивосток.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: поправки  Путин  власть  изменения  конституция 



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